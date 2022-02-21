Не робкого десятка. Главные роли Веры Алентовой

Вера Валентиновна никогда не ждала подарков судьбы и, прямо как ее героини, добивалась всего сама. Когда ей было десять лет, она впервые посетила Москву и уже тогда решила, что будет здесь жить. Столица действительно ей покорилась, когда она поступила в Школу-студию МХАТ. При этом она никогда не мечтала о кинокарьере. По словам Алентовой, настоящие актеры для нее существуют только в театре, поэтому даже после невероятно успешных картин, в которых она работала вместе со своим мужем Владимиром Меньшовым, она считает себя именно театральной актрисой. Алентова отдала театру 55 лет, а мы вспоминаем самые яркие роли артистки.

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"Москва слезам не верит" (1979) Мировую, даже не всесоюзную известность Алентовой принесла роль в фильме ее мужа Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". При этом работа в фильме была чистой случайностью. Удивительно, как создавалась лента, которая принесла СССР "Оскар" за лучший иностранный фильм (всего премий Американской киноакадемии в России немного — ее удостоились лишь шесть отечественных картин). Никто из участников съемочного процесса не верил в успех проекта: Меньшову сценарий казался слишком мелодраматичным, а актерам не нравились их персонажи. Главная героиня Екатерина, которая сначала скрывает от одного мужчины, что она не богатая москвичка, а простой слесарь, а потом от второго — что она директор химкомбината, никого не привлекала. От предложений Меньшова отказались и Анастасия Вертинская, и Маргарита Терехова, и Ирина Купченко. От отчаяния режиссер предложил роль своей жене, хотя Алентовой сценарий тоже не понравился. Но все-таки мужу тяжелее отказать, чем просто режиссеру. Мелодраму посмотрели более 80 млн зрителей по всему СССР, а за рубежом картина понравилась не только американским академикам, но и обычным зрителям. Им как раз был близок образ Катерины — сильной самостоятельной женщины, которая не отчаялась и выбила себе место под солнцем.

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"Ширли-мырли" (1995) Еще одна заметная совместная работа супружеской пары Алентовой и Меньшова. Работая с женой, режиссер нарушал один из своих принципов и очень переживал, что на съемочной площадке будут обсуждать этот своего рода фаворитизм. Поэтому, как вспоминали коллеги Меньшова, к жене он относился с особой строгостью. Но Алентова всегда знала, как покорить сердце мужа. В комедии-фарсе "Ширли-мырли" она сыграла спутниц Василия Кроликова и его многочисленных братьев: американок Кэрол Абзац и Уитни Кроликоу, Люсьену Кроликову и цыганку Земфиру Алмазову. Больше всего ей нравился образ Абзац, весь фильм ходившей в свадебном платье. У самой Алентовой свадебного платья никогда не было — они поженились с Меньшовым еще бедными студентами, поэтому для роли Абзац она выбрала платье своей мечты. После выхода комедии не многие поняли ее абсурдистский характер, а некоторые актеры даже жалели, что снялись в таком откровенном фарсе. Однако впоследствии "Ширли-мырли" станет знаковым фильмом кинематографа девяностых. "Зависть богов" (2000) Еще один фильм Меньшова, который зрители оценили только спустя годы. Мелодрама "Зависть богов" была довольно смелой для российских экранов. Сейчас многочисленные стриминги уже не боятся откровенных сцен, но в начале двухтысячных это было необычно и вызывало бурную реакцию публики. Владимиру Меньшову было сразу понятно, что это картина о страсти, поэтому без эротики не обойтись, а Алентова — не робкого десятка, поэтому она согласилась пойти на риск. Действие картины происходит в начале восьмидесятых, в неспокойное время — война в Афганистане, обострение холодной войны. Алентова играет Соню, редактора на телевидении. К ее мужу Сергею, успешному советскому писателю, приезжает погостить француз Бернар (Жерар Депардье) вместе с переводчиком Андрэ (Анатолий Лобоцкий). Между Соней и Андрэ вспыхивает страсть, и если для француза семья, оставшаяся в Париже, не преграда, то верная Соня пытается сопротивляться новому, неизвестному ей чувству. "Ложные признания" (Театр имени А.С. Пушкина) Премьера этого спектакля по классической комедии французского драматурга Пьера Карле де Шамблена де Мариво долго откладывалась из-за пандемии, но теперь у зрителей наконец-то есть возможность посмотреть на блестящий дуэт Веры Алентовой и Виктории Исаковой.

"Ложные признания" — комедия положений, где противоречащие интересы героев образуют настоящий клубок страстей. В дом богатой вдовы Араминты (Исакова) поступает на службу молодой и бедный адвокат Дорант, который планирует завоевать расположение госпожи. Однако на руку и сердце Араминты у каждого свои планы. Ее взбалмошная и властная мать, госпожа Аргант в исполнении Алентовой, хочет выдать дочь за аристократа и просит помощи у Доранта, но тот, к ее неудовольствию, отказывается. Алентову эта пьеса привлекла своей актуальностью. По ее словам, несмотря на то, что произведение было написано в 1737 году, нравы и мечты людей абсолютно не поменялись, и оно прекрасно "ложится" на наши дни. "Мадам Рубинштейн" (Театр имени А.С. Пушкина) В спектакле-бенефисе к своему 80-летию Алентова играет одну из самых богатых и успешных женщин мира — Элену Рубинштейн. В начале двадцатого века она основала могущественную империю красоты, которая процветает до сих пор. Рубинштейн — американка польского происхождения — отличалась невероятной предпринимательской хваткой и произвела революцию в индустрии красоты. Именно она изобрела водостойкую тушь и открыла первые салоны красоты для мужчин. Она жила в Австралии, Великобритании, Франции и Америке и дважды была замужем. Пьеса австралийского драматурга Джона Мисто, которая впервые поставлена в России режиссером Евгением Писаревым, исследует феномен этой удивительной женщины.

Описание Сцена из спектакля "Мадам Рубинштейн" © Артем Геодакян/ТАСС