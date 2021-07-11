Бывший гендиректор "Космокурса" не впечатлился полетом космолета Virgin Galactic

"Не впечатлило... кстати это мнение многих. Возможно по причине такой не ахти трансляции, но есть то очевидное, что все отметили", - написал Пушкин в Facebook.

По словам бывшего гендиректора закрывшейся компании, которая планировала развивать суборбитальные полеты в РФ, цикл полёта туда и обратно длинный, при этом непосредственно в невесомости совсем немного времени. "Тесновато, кресла кажется мешаются сильно. Внешне нет вау-эффекта с ревом двигателей и т.п.", - написал он.

Пушкин подчеркнул, что вполне по силам сделать аппарат, который за аналогичные деньги полетит не до 100 км, а до 200 км, и время в невесомости составит не 2,5-3 минуты, а 5,5-6 минут.

Брэнсон и еще пять сотрудников Virgin Galactic в воскресенье совершили полет к границе космоса, поднявшись на высоту в 86 км на борту аппарата Unity-22. Все путешествие продлилось для них около часа, а чувство невесомости космические пассажиры испытывали лишь несколько минут. В состав экипажа помимо миллиардера вошли пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования в Virgin Galactic Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

В апреле Пушкин сообщил ТАСС, что "Космокурс", который планировал развивать космический туризм в России, закрывается в связи с невозможностью реализовать основной проект из-за слишком высоких рисков для инвестора. Компания разрабатывала многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих туристических полетов.