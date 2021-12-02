Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выхода в открытый космос для замены антенны

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Американские астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон вернулись в четверг на борт Международной космической станции (МКС) после выхода в открытый космос для замены неисправной антенны. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход в космос начался в 06:15 по времени Восточного побережья США (14:15 мск) и завершился в 12:47 (20:47 мск). Таким образом астронавты уложились в выделенные им шесть с половиной часов на выполнение поставленной задачи. Как ранее сообщили в управлении, антенна, установленная на одной из ферм с панелями солнечных батарей, в последнее время перестала передавать сигнал. Хотя это существенно не сказалось на функционировании МКС, в NASA предпочли иметь полностью работоспособную систему связи.

Первоначально планировалось, что Маршберн и Бэррон заменят антенну 30 ноября, но руководство ведомства отменило эту миссию буквально за несколько часов до ее начала, указав в качестве причины на "приближающиеся к станции обломки". В тот же день, проанализировав дополнительно поступившую информацию, NASA пришло к выводу, что эти обломки не представляют угрозы как для астронавтов за бортом станции, так и для всей МКС в целом.

Добраться до антенны Маршберну и Бэррон помогла рука-манипулятор Canadarm-2, которой с борта станции управлял астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. На МКС сейчас также несут вахту россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай и Раджа Чари.