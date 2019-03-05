Израильский аппарат "Берешит" сделал фото Земли при помощи "селфи-камеры"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 марта. /ТАСС/. Израильский аппарат "Берешит" передал в Центр управления полетом фотографию, сделанную бортовой "селфи-камерой". Об этом сообщила во вторник в Twitter израильская компания SpaceIL, отвечающая за осуществление научной миссии первого в истории израильского лунохода.

"На расстоянии 37,6 тыс. километров от Земли "Берешит" сделал фотографию Земли при помощи своей "селфи-камеры". На фото четко видна Австралия. Эта фотография была сделана во время медленного вращения космического аппарата, и впервые можно увидеть израильский флаг и фразу "Да здравствует народ Израиля!" на его борту", - говорится в публикации.

Зачем это израильтянам из SpaceIL?

Ночью на Луну отправится первый частный зонд "Берешит". Зачем это израильтянам из SpaceIL?

Израильский аппарат "Берешит" (название первой библейской книги Бытия на иврите) массой 585 кг создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, получит приз в $20 млн. При этом станция должна перемещаться по поверхности естественного спутника Земли на дистанцию не менее 500 метров.

В марте 2018 года компания Google отменила этот конкурс, однако израильская SpaceIL продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект порядка $100 млн.

21 февраля американская компания SpaceX вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне. Его путешествие на Луну должно занять два месяца, и в случае успеха Израиль станет четвертой страной после России, США и Китая, доставившей автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли.