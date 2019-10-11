Астронавты на МКС выразили скорбь в связи с уходом из жизни Алексея Леонова

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Астронавты на борту Международной космической станции со скорбью восприняли весть об уходе из жизни космонавта Алексея Леонова, первым в мире совершившего выход в открытый космос. Об этом сообщил в пятницу интенет-портал Space.com .

"Мы были глубоко опечалены вестью о кончине российского космонавта Алексея Леонова", - привел портал слова астронавта NASА Джессики Меир, которая в пятницу действовала в качестве оператора дистанционного манипулятора, обеспечивая выход в открытый космос двух астронавтов NASA - Кристины Кук и Эндрю Моргана.

"Мы скорбим о нем, - добавил астронавт Европейского космического агентства, итальянец Лука Пармитано. - Леонов ушел от нас в тот день, когда на МКС состоялся выход в открытый космос. Те 12 минут, которые он провел за пределами космического корабля "Восход-2" почти полвека назад, открыли новую главу в истории космических полетов и дали нам возможность достичь Луны, а в последующие годы дадут возможность совершить дальние космические экспедиции".

В ходе состоявшегося в пятницу выхода в открытый космос астронавты NASA Кристина Кук и Эндрю Морган за 6,5 часов работы установили на поверхности станции три новые литий-ионные электробатареи. На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Джессика Меир и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.

Алексей Леонов 30 мая 2019 года отмечал 85-летие, а днем ранее этому событию посвятили выход в открытый космос члены экипажа Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин. На их скафандрах были прикреплены надписи "Леонов № 1" и "С днем рождения, Алексей Архипович". Также они вынесли за борт станции портрет с его изображением.

Леонов совершил два космических полета общей продолжительностью 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). Тогда 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран - "Союза-19" (СССР) и Apollo 18 (США), тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.