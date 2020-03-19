Орбиту МКС скорректируют вечером в четверг

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет "поднята" при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13" в четверг. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"В соответствии с программой полета Международной космической станции на 19 марта 2020 года запланирована коррекция ее орбиты", - сообщили в госкорпорации.

Согласно плану, двигатели "Прогресса" будут включены в 20:14 мск и проработают в течение 534 секунд. В результате средняя орбита МКС будет увеличена примерно на 1,1 км, до 419 км.

Как уточнили в Роскосмосе, маневр необходим для формирования баллистических условий для стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-16" с тремя членами экипажа на борту и посадки на Землю "Союза МС-15" с космонавтом и двумя астронавтами.

Сейчас на МКС находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля. С 9 апреля экипаж должен увеличиться: на орбиту отправятся космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт Крис Кэссиди. Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым "Союзом МС-16" запланирован на 11:05 мск, стыковка корабля с МКС - на 17:16 мск.

В прошлый раз орбита станции была скорректирована в январе. Тогда маневр проходи в два этапа для формирования баллистических условий для посадки корабля "Союз МС-13", которая состоялась 6 февраля.