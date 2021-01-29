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Умер Василий Лановой

Театр им. Вахтангова снимет из репертуара "Посвящение Еве", где играл Лановой

Актер умер в возрасте 87 лет
Василий Лановой (справа) в сцене из спектакля "Посвящение Еве" Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Василий Лановой (справа) в сцене из спектакля "Посвящение Еве"
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Спектакль "Посвящение Еве", где играл народный артист СССР Василий Лановой, будет снят из репертуара Театра им. Вахтангова. Об этом сообщил журналистам в пятницу директор театра Кирилл Крок.

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"Спектакль "Посвящение Еве" без Василия Семеновича идти, конечно, не будет", - сказал Крок.

Директор театра добавил, что Лановой должен был быть занят в новой постановке художественного руководителя театра Римаса Туминаса "Война и мир". Он должен был сыграть Старого князя (Николая Болконского).

Накануне супруга Ланового Ирина Купченко сообщила ТАСС, что артист умер в возрасте 87 лет. В начале января стало известно, что он госпитализирован с коронавирусом. Крок сообщил, что прощание состоится в театре 1 февраля. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

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