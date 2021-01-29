Театр им. Вахтангова снимет из репертуара "Посвящение Еве", где играл Лановой

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Спектакль "Посвящение Еве", где играл народный артист СССР Василий Лановой, будет снят из репертуара Театра им. Вахтангова. Об этом сообщил журналистам в пятницу директор театра Кирилл Крок.

"Спектакль "Посвящение Еве" без Василия Семеновича идти, конечно, не будет", - сказал Крок.

Директор театра добавил, что Лановой должен был быть занят в новой постановке художественного руководителя театра Римаса Туминаса "Война и мир". Он должен был сыграть Старого князя (Николая Болконского).

Накануне супруга Ланового Ирина Купченко сообщила ТАСС, что артист умер в возрасте 87 лет. В начале января стало известно, что он госпитализирован с коронавирусом. Крок сообщил, что прощание состоится в театре 1 февраля. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.