Персональная фотовыставка Стаса Намина пройдет в Галерее классической фотографии в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Выставка фоторабот Стаса Намина под названием "Единство контрапункта" откроется 18 ноября в Галерее классической фотографии в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Стаса Намина.

"Юбилейная программа авторских мероприятий фотографа и художника, музыканта и композитора, режиссера театра и кино Стаса Намина, проходившая в течение всего 2021 года и связанная с его 70-летием, продолжается масштабной персональной фотовыставкой, которая откроется 18 ноября в Галерее классической фотографии на Саввинской набережной. "Единство контрапункта" - наиболее полная за последние 20 лет фоторетроспектива Намина", - говорится в сообщении.

Выставка продлится до 16 января 2022 года. В экспозиции будет представлено более ста работ, охватывающих все периоды, темы и направления его фотографического творчества.

"Это и ранние аналоговые работы, созданные до начала digital-эры в фотографии, в том числе черно-белые работы 12-летнего Намина. Значимую часть экспозиции занимают тревел-серии, сделанные во время многочисленных, в том числе и кругосветных, путешествий автора. Северная и Южная Америка, Африка, Индия, остров Пасхи, Армения - яркий калейдоскоп из лиц, пейзажей, архитектурных диковин, животных, обрядов, ритуалов и жизненных сценок создает особый мир - тот мир, в котором живет фотограф, в котором ему уютно и которым он спешит поделиться со зрителем", - отмечают в пресс-службе.

Частью выставки станет создававшийся на протяжении 15 лет цикл "Магия Венеры", посвященный феномену рождения человека (ранее выставлялся в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге), а также эксперименты с цифровыми технологиями: серия "Компьютерные игры", в которой главенствуют пластика и цвет, и серия "Матриархат", где "красота и экзотика сюжетов складываются в концепцию, созвучную сегодняшним тенденциям эмансипации". Отмечается, что важной темой, подтверждающей идею выставки, станет работа "Противостояние", давшая название выставке Намина летом 2021 года в Музее современного искусства.

"Мне кажется, самое главное в любом искусстве - это красота. Если получилось красиво, для меня этого уже вполне достаточно, а смысл и концепция - это как бонус к красоте", - считает Намин, его слова передает пресс-служба.