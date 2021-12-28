"С "Диким ангелом" связан мой первый поцелуй". За что мы полюбили Наталию Орейро

"Нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем я", — говорит актриса и певица Наталия Орейро. В нашей стране ее любят уже больше 20 лет. В этом году она стала гражданкой России

"Все девчонки хотели быть на нее похожей" Сериал "Дикий ангел" мы смотрели всем классом, мне было 14. Кажется, девочки переживали за судьбу главной героини — Милагрос — больше, чем за собственную! Мне хотелось быть на нее похожей. Уметь отстаивать свои интересы, заступаться за друзей, говорить правду в глаза. Она не боится сложностей и может говорить с человеком честно, невзирая на его статус. Она не думает — можно сказать это человеку или нельзя? А просто говорит. А внешне она мне больше всего нравилась в униформе служанки — розовое платьице, распущенные локоны, у нее там взгляд был мягкий… Хотя кепку вслед за героиней я носила задом наперед. Так реально было удобнее! Светлана, 35 лет Мои знакомые пацаны "Дикого ангела" не смотрели и к Орейро были равнодушны. А вот все девчонки хотели быть на нее похожей. Кто-то — мини, блестками и кудрями. Кто-то — кепкой, надетой задом наперед. Я из тех, кто с кепкой, — потому что меня всегда наряжали "как девочку", и нехватки мини я не ощущала. Татьяна, 33 года Вообще-то впервые российские зрители увидели Орейро в сериале "Богатые и знаменитые" в 1998 году. Но тогда всеобщим кумиром она не стала. А вот "Дикий ангел" вышел год спустя и так взорвал рейтинги, что потом его транслировали еще несколько раз. Конечно, на это повлиял в том числе и прозвучавший там хит Cambio Dolor, который и спустя столько лет легко напоют не только поклонники. У его официального видео на YouTube больше 43 млн просмотров.

Описание Наталия Орейро (слева), Москва, 2016 год © Артем Геодакян/ТАСС

Но главная причина популярности сериала — его главная героиня. "Если б я знала Орейро только по "Богатым и знаменитым", она бы мне вряд ли так нравилась, — говорит Светлана. — Там героиня была совсем другая. Я о ней думала: "Ну и дура!" Девушку из "Дикого ангела" Наталия Орейро придумала сама. Она рассказывала, что в сериалах того времени обязательно "все страдали", а ей хотелось сделать что-то смешное. И чтобы героиня делала то, что хочет. Как и сама Орейро — по ее словам, она "не из тех женщин, которые повинуются". Ни одна из последующих героинь Наталии Орейро не смогла понравиться нашим зрителям так же, как Милагрос. И названия других фильмов и сериалов с ней если и вспоминаются, то с трудом. "Это была женская революция" Взрослые тетеньки тогда говорили: "Будешь играть с мальчиками — тебя всерьез не будут воспринимать. Ты же девочка! Нужно наряжаться и не спорить, а то замуж не выйдешь!" А Мили — и играла, и спорила, и наряжалась только на дискотеку, но в итоге получила и "принца", и "полцарства". То есть она словно доказывала, что можно ломать гендерные стереотипы. Татьяна, 33 года В конце 90-х в России еще никто не спорил о феминитивах, слово "феминистка" мало звучало в публичном пространстве, и вряд ли кто-то из зрителей называл так Милагрос. И, конечно, ее история — это прежде всего вполне традиционная история Золушки. В финале героиня получает именно "принца" (а не возможность самореализации, например). Но Милагрос действительно ломала стереотипы. Недаром она хоть и "куколка", но все-таки "храбрая" (так на самом деле переводится название сериала). Она то встает на шпильки и распускает кудри, то надевает джинсы и прячет волосы под кепку — и иногда ее принимают за парня. Она добрая и помогает друзьям. Но легко грубит людям: первое, что она говорит своему будущему возлюбленному, — это "ну и причесочка у тебя!". На его "Ты знаешь, что ты очень симпатичная?" отвечает: "А ты знаешь, что ты придурок?" Она может постоять за себя — после фразы "Пойдем со мной, я покажу тебе, как надо целоваться" смело дерется с мужчиной, а на непрошеный поцелуй и вовсе отвечает крепким ударом между ног. У нее были любовь и футбол. Для меня это было очень привлекательным! Но больше всего она мне нравилась не в драных джинсах, а в обтягивающих платьях на дискотеке. Наверное, потому, что ее фигура казалась мне эталонной. Людмила, 32 года И даже ее свадьба вышла такой же, как она сама: с одной стороны — традиционной, а с другой — нарушающей все правила.

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Невеста приезжает на церемонию в карете, но сама церемония проходит на футбольном поле. На Милагрос фата и пышное платье со шлейфом — но спереди оно короткое. Когда она кидает букет невесты, он почему-то оказывается в руках у гостя-мужчины. А вместо того, чтобы скорее уехать с любимым мужем, она прямо на шпильках и в платье бежит играть с мальчишками в футбол. И заканчивается сериал не поцелуем на закате, а тем, что Милагрос забивает гол. Сама Наталия Орейро считает, что ее героиню вполне можно назвать феминисткой. "Мне кажется, это была женская революция, где мы имели эту возможность высказываться, — говорит она. — И это вызвало большое внимание". Такое, что Мили запомнилась зрительницам на годы. Я смотрела каждую серию, но так вышло, что финал увидела только лет в 25. Это была какая-то мистика. Когда сериал шел в первый раз, на последней серии мы были в деревне и пошли гулять. А видика, чтобы записать, не было. В общем, свадебное платье я представляла только по маминому описанию. Потом "Дикого ангела" повторяли, но ажиотаж уже схлынул, и я как-то опять пропустила. В универе решила "закрыть гештальт", скачала сериал — и именно последняя серия оказалась битым файлом! В общем, я только несколько лет назад посмотрела концовку целиком. И зря. Диалоги мне показались глупыми, поведение героев — нелогичным… Но Орейро все такая же красивая! Татьяна, 33 года Я так хотела подражать Милагрос, что с "Диким ангелом" связан мой первый поцелуй! Правда, вышло все неудачно. Я насмотрелась на то, как целуются герои. А они это делали очень активно, крутили головами, и мне казалось, что именно так и надо. В общем, в 13 лет я поехала в лагерь и там впервые поцеловалась, пытаясь делать, как в сериале. И из-за того, что я так крутила головой, мои губы оказались не на губах парня, а на его подбородке. Это его крайне смутило, он сказал: "Тише, тише, тише". Мне было очень стыдно, и с этим молодым человеком мы быстро прекратили общаться. Через несколько дней я познакомилась со звездой другого отряда, и он научил меня целоваться по-человечески. Людмила, 32 года "Наша Наташа" У меня были дневники с фото Наталии Орейро, тетради, календарики, плакаты… Эти плакаты я выбросила только лет в 25, когда переезжала в свою квартиру. А календари так и лежат — уже больше 20 лет. А еще, насмотревшись этого сериала, я захотела побывать в Аргентине. Именно из-за него — так бы у меня вряд ли возникло такое желание. А в Буэнос-Айресе у меня было чувство, что я прилетела к себе домой. Светлана, 35 лет "Фактически я была в России во все времена года: летом, зимой, я очень мерзла, я страдала от жары. Должна сказать, это не только самая большая страна мира, но и мой второй дом. Я его очень люблю", — говорит Наталия Орейро. Собственно, российское гражданство она хотела получить потому, что часто приезжает сюда, и оно позволит не делать всякий раз визу. Вряд ли можно сказать, что первично — ее любовь к нашей стране или любовь российских зрителей к ней. Но, наверное, одно усиливает другое. Сама актриса считает, что "сработало то, что я похожа на русскую внешне, и многим казалось, что я могла бы быть сестрой, дочкой, соседкой".