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"С "Диким ангелом" связан мой первый поцелуй".
"С "Диким ангелом" связан мой первый поцелуй".
"С "Диким ангелом" связан мой первый поцелуй".
"С "Диким ангелом" связан мой первый поцелуй".
"С "Диким ангелом" связан мой первый поцелуй".

"С "Диким ангелом" связан мой первый поцелуй". За что мы полюбили Наталию Орейро

Наталия Орейро
© AP Photo/Matilde Campodonico
"Нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем я", — говорит актриса и певица Наталия Орейро. В нашей стране ее любят уже больше 20 лет. В этом году она стала гражданкой России

"Все девчонки хотели быть на нее похожей"

Сериал "Дикий ангел" мы смотрели всем классом, мне было 14. Кажется, девочки переживали за судьбу главной героини — Милагрос — больше, чем за собственную!

Мне хотелось быть на нее похожей. Уметь отстаивать свои интересы, заступаться за друзей, говорить правду в глаза. Она не боится сложностей и может говорить с человеком честно, невзирая на его статус. Она не думает — можно сказать это человеку или нельзя? А просто говорит. А внешне она мне больше всего нравилась в униформе служанки — розовое платьице, распущенные локоны, у нее там взгляд был мягкий… Хотя кепку вслед за героиней я носила задом наперед. Так реально было удобнее!

Светлана, 35 лет

Мои знакомые пацаны "Дикого ангела" не смотрели и к Орейро были равнодушны. А вот все девчонки хотели быть на нее похожей. Кто-то — мини, блестками и кудрями. Кто-то — кепкой, надетой задом наперед. Я из тех, кто с кепкой, — потому что меня всегда наряжали "как девочку", и нехватки мини я не ощущала.

Татьяна, 33 года

Вообще-то впервые российские зрители увидели Орейро в сериале "Богатые и знаменитые" в 1998 году. Но тогда всеобщим кумиром она не стала. А вот "Дикий ангел" вышел год спустя и так взорвал рейтинги, что потом его транслировали еще несколько раз. Конечно, на это повлиял в том числе и прозвучавший там хит Cambio Dolor, который и спустя столько лет легко напоют не только поклонники. У его официального видео на YouTube больше 43 млн просмотров.

Наталия Орейро (слева), Москва, 2016 год Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Наталия Орейро (слева), Москва, 2016 год
© Артем Геодакян/ТАСС

Но главная причина популярности сериала — его главная героиня. "Если б я знала Орейро только по "Богатым и знаменитым", она бы мне вряд ли так нравилась, — говорит Светлана. — Там героиня была совсем другая. Я о ней думала: "Ну и дура!" 

Девушку из "Дикого ангела" Наталия Орейро придумала сама. Она рассказывала, что в сериалах того времени обязательно "все страдали", а ей хотелось сделать что-то смешное. И чтобы героиня делала то, что хочет. Как и сама Орейро — по ее словам, она "не из тех женщин, которые повинуются". 

Ни одна из последующих героинь Наталии Орейро не смогла понравиться нашим зрителям так же, как Милагрос. И названия других фильмов и сериалов с ней если и вспоминаются, то с трудом. 

"Это была женская революция"

Взрослые тетеньки тогда говорили: "Будешь играть с мальчиками — тебя всерьез не будут воспринимать. Ты же девочка! Нужно наряжаться и не спорить, а то замуж не выйдешь!" А Мили — и играла, и спорила, и наряжалась только на дискотеку, но в итоге получила и "принца", и "полцарства". То есть она словно доказывала, что можно ломать гендерные стереотипы.

Татьяна, 33 года

В конце 90-х в России еще никто не спорил о феминитивах, слово "феминистка" мало звучало в публичном пространстве, и вряд ли кто-то из зрителей называл так Милагрос. И, конечно, ее история — это прежде всего вполне традиционная история Золушки. В финале героиня получает именно "принца" (а не возможность самореализации, например).

Но Милагрос действительно ломала стереотипы. Недаром она хоть и "куколка", но все-таки "храбрая" (так на самом деле переводится название сериала). Она то встает на шпильки и распускает кудри, то надевает джинсы и прячет волосы под кепку — и иногда ее принимают за парня. Она добрая и помогает друзьям. Но легко грубит людям: первое, что она говорит своему будущему возлюбленному, — это "ну и причесочка у тебя!". На его "Ты знаешь, что ты очень симпатичная?" отвечает: "А ты знаешь, что ты придурок?" Она может постоять за себя — после фразы "Пойдем со мной, я покажу тебе, как надо целоваться" смело дерется с мужчиной, а на непрошеный поцелуй и вовсе отвечает крепким ударом между ног.

У нее были любовь и футбол. Для меня это было очень привлекательным! Но больше всего она мне нравилась не в драных джинсах, а в обтягивающих платьях на дискотеке. Наверное, потому, что ее фигура казалась мне эталонной.

Людмила, 32 года

И даже ее свадьба вышла такой же, как она сама: с одной стороны — традиционной, а с другой — нарушающей все правила.

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Невеста приезжает на церемонию в карете, но сама церемония проходит на футбольном поле. На Милагрос фата и пышное платье со шлейфом — но спереди оно короткое. Когда она кидает букет невесты, он почему-то оказывается в руках у гостя-мужчины. А вместо того, чтобы скорее уехать с любимым мужем, она прямо на шпильках и в платье бежит играть с мальчишками в футбол. И заканчивается сериал не поцелуем на закате, а тем, что Милагрос забивает гол.

Сама Наталия Орейро считает, что ее героиню вполне можно назвать феминисткой. "Мне кажется, это была женская революция, где мы имели эту возможность высказываться, — говорит она. — И это вызвало большое внимание". Такое, что Мили запомнилась зрительницам на годы.

Я смотрела каждую серию, но так вышло, что финал увидела только лет в 25. Это была какая-то мистика. Когда сериал шел в первый раз, на последней серии мы были в деревне и пошли гулять. А видика, чтобы записать, не было. В общем, свадебное платье я представляла только по маминому описанию. Потом "Дикого ангела" повторяли, но ажиотаж уже схлынул, и я как-то опять пропустила. В универе решила "закрыть гештальт", скачала сериал — и именно последняя серия оказалась битым файлом! В общем, я только несколько лет назад посмотрела концовку целиком. И зря. Диалоги мне показались глупыми, поведение героев — нелогичным… Но Орейро все такая же красивая!

Татьяна, 33 года

Я так хотела подражать Милагрос, что с "Диким ангелом" связан мой первый поцелуй! Правда, вышло все неудачно. Я насмотрелась на то, как целуются герои. А они это делали очень активно, крутили головами, и мне казалось, что именно так и надо. В общем, в 13 лет я поехала в лагерь и там впервые поцеловалась, пытаясь делать, как в сериале. И из-за того, что я так крутила головой, мои губы оказались не на губах парня, а на его подбородке. Это его крайне смутило, он сказал: "Тише, тише, тише". Мне было очень стыдно, и с этим молодым человеком мы быстро прекратили общаться. Через несколько дней я познакомилась со звездой другого отряда, и он научил меня целоваться по-человечески.  

Людмила, 32 года

"Наша Наташа"

У меня были дневники с фото Наталии Орейро, тетради, календарики, плакаты… Эти плакаты я выбросила только лет в 25, когда переезжала в свою квартиру. А календари так и лежат — уже больше 20 лет. А еще, насмотревшись этого сериала, я захотела побывать в Аргентине. Именно из-за него — так бы у меня вряд ли возникло такое желание. А в Буэнос-Айресе у меня было чувство, что я прилетела к себе домой.

Светлана, 35 лет

"Фактически я была в России во все времена года: летом, зимой, я очень мерзла, я страдала от жары. Должна сказать, это не только самая большая страна мира, но и мой второй дом. Я его очень люблю", — говорит Наталия Орейро. Собственно, российское гражданство она хотела получить потому, что часто приезжает сюда, и оно позволит не делать всякий раз визу. Вряд ли можно сказать, что первично — ее любовь к нашей стране или любовь российских зрителей к ней. Но, наверное, одно усиливает другое. Сама актриса считает, что "сработало то, что я похожа на русскую внешне, и многим казалось, что я могла бы быть сестрой, дочкой, соседкой".

© Елена Кондратьева/ТАСС

Ее сын обожает Чебурашку, а сама она любит "Мастера и Маргариту" и "Анну Каренину". Говорит, что "путешествовала по российским городам, пожалуй, больше, чем многие русские", — и это правда, ведь она пересекла Транссибирскую магистраль, была с концертами в Сибири и на Урале. Она говорит и поет по-русски, и у нее есть песня To Russia with Love со строчкой "Я ваша Наташа". К чемпионату мира по футболу 2018 года записала песню и клип — потому что, как и ее героиня Милагрос, любит футбол. Собственно, Мили эта любовь "досталась" от нее.  

А в мае прошлого года она поздравила россиян с Днем Победы, исполнив песню "Нам нужна одна победа", которую в фильме "Белорусский вокзал" поет Нина Ургант. Эта сцена настолько легендарна и песня в ней звучит настолько "на разрыв", что спеть ее так, чтобы она была хорошо воспринята, по-настоящему трудно. Даже российскому исполнителю. Но Наталии Орейро это удалось. "Моя подруга Ангелина сказала мне: "Вот, есть хороший фильм, и в нем такая песня". Когда я услышала песню, она мне очень понравилась, а когда перевела слова, она меня зацепила еще больше, — рассказывает певица. — Она очень символичная и очень поэтичная. И очень грустная к тому же, но полная храбрости. Знаю, что в фильме ее поет героиня бабушки Ивана Урганта". В шоу Урганта Наталия Орейро была не раз — рассказывала, что –46 °С в Сибири — это "вау, я чихаю и вижу, как все падает".

А на вопрос зрителя: "Если бы ты была дверью, то куда бы ты вела?" ответила: "Дверью, которая бы открывалась в Россию".

Источники: интервью Наталии Орейро ТАСС (автор Анастасия Силкина), интервью Наталии Орейро на YouTube-канале "Нежный редактор" (автор Татьяна Мингалимова), фрагменты из программы "Вечерний Ургант" и другие открытые источники.
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