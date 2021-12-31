Киноклассика, тиктокеры и хиты 90-х. Что ждет российских телезрителей в новогоднюю ночь

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Дом вновь стал традиционным местом празднования Нового года для россиян. По данным ВЦИОМ, 78% соотечественников останутся дома. При этом телевидение опрошенные назвали "лучшим СМИ года". Телезрителей в канун Нового года ждут хиты 90-х, советская и российская киноклассика, премьера мюзикла с Филиппом Киркоровым, "Квартирник НТВ у Маргулиса", а также звезды эстрады, Instagram и TikTok.

Зрители Первого канала ощутят атмосферу 90-х, в эфир выйдет шоу "30 лет спустя". Для шоу отобраны более 40 хитов, в отдельных декорациях сняты номера. Постановщиками выступили Андрей Сычев, Илья Глазунов, Феликс Михайлов и Роман Бутовский. В программе задействованы Филипп Киркоров, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Маша Распутина, Богдан Титомир, "Чайф", "Сплин", "Руки вверх" и другие. В течение дня телеканал покажет классику советского кинематографа, в том числе фильмы "Служебный роман", "Москва слезам не верит", "Иван Васильевич меняет профессию", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Карнавальная ночь". Также в эфир выйдет "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова с Сергем Безруковым, Елизаветой Боярской, Константином Хабенским, Александром Ширвиндтом в ролях. "Россия-1" запланировала к показу кинохиты, в числе которых "Девчата", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Любовь и голуби", "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука". В ночь на 1 января в 60-й раз в эфир выйдет "Новогодний голубой огонек". "Есть традиции, которые надо хранить и соблюдать. Должно же оставаться что-то традиционное, к чему зрители привыкли. И это как раз такие программы. <…> В этом году я уже в 20-й раз веду "Голубой огонек". Все, что здесь происходит, мне близко и знакомо. Всех людей, которые на этой программе работают, объединяет одно - желание создать праздничное настроение у россиян в Новый год", - отметил Николай Басков, слова которого привели в пресс-службе вещателя.

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В "Новогоднем параде звезд" Николай Басков и Станислав Дужников в коротких куплетах напомнят о главных событиях уходящего года. Дмитрий Губерниев предстанет в роли ведущего популярного шоу, а его коллега Андрей Малахов попробует себя в роли спортивного комментатора. Вещатель обещает, что к "Новогоднему параду звезд" также присоединятся и "лидеры мировых держав". В их числе Эмманюэль Макрон (Юрий Аскаров), Джо Байден (Эммануил Виторган) и Борис Джонсон (Игорь Христенко). Пресс-служба "России-1" сообщила, что София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Хибла Герзмава, Григорий Лепс и Стас Михайлов представят свои новые песни. В шоу также примут участие Егор Крид, Galibri & Mavik, Zivert, Клава Кока, Мари Краймбрери и другие. На "Рен ТВ" 31 декабря и 1 января пройдет марафон международного музыкального фестиваля "Легенды Ретро FM". Прозвучат хиты 1970-х, 80-х и 90-х годов. По данным вещателя, телеверсию шоу покажут в формате нон-стоп с перерывом на обращение президента РФ и бой курантов, всего 25 часов музыки. Песни исполнят Юрий Антонов, Тото Кутуньо, София Ротару, Валерий Леонтьев, Томас Андерс, Юрий Шатунов, Жанна Агузарова, Army of Lovers, Михаил Боярский, C.C.Catch, Дмитрий Маликов, Аль Бано, Ирина Аллегрова и другие. Спецвыпуски "Маски" и "Квартирника" НТВ подготовил спецвыпуск программы "Квартирник НТВ у Маргулиса" - "Новогодний андеграунд". Юля Паршута вместе с Петром Наличем исполнят хит Guitar. Среди гостей группы "ДДТ", "Би-2", The Hatters, Anacondaz, "Машина времени", "Чиж и Ко" и Uma2Rman, а также исполнители Александр Розенбаум, Ольга Кормухина, Вячеслав Бутусов и другие. НТВ также представит шоу "Новогодняя маска". На сцену выйдут 10 новых масок: Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта Клаус. За одну программу зрителям покажут и раскроют сразу десять новых масок. Только на создание костюма Елочной игрушки ушло более 800 новогодних шаров, вес костюма - 35 килограмм. Также НТВ покажет мюзикл "Новогодняя сказка" с Киркоровым в главной роли. По сюжету, герой Киркорова между выступлениями на праздничном концерте нажаловался Деду Морозу на отсутствие веры в чудо. В ответ волшебник отправил его в Сказочную страну, из которой можно выйти, только поверив в волшебство. Там он встретит Бабу Ягу, Кощея Бессмертного, Снежную Королеву и Кая, Емелю на печи. Роли волшебных персонажей исполнили Игорь Крутой, Слава, Кристина Орбакайте, Денис Клявер, Жасмин, Зара, Михаил Шуфутинский и другие. "Кремлевская елка" в онлайне Канал "Карусель" будет транслировать "Кремлевскую елку", которая в этом году состоялась на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД) без зрителей. Дети смогут увидеть представление 31 декабря в 18:00.

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