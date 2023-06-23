Надо мыслить позитивно, надо больше отдавать, чем брать. Правила жизни Дмитрия Маликова

Народный артист РФ, многократный обладатель российской музыкальной премии "Золотой граммофон", исполнитель хитов "До завтра", "Все вернется", "С чистого листа", "Ты одна, ты такая" Дмитрий Маликов 24 июня отмечает 35-летие своей творческой деятельности. Именно в этот день в 1988 году артист впервые вышел на сцену. В преддверии своего большого юбилейного концерта "35 лет на сцене!" музыкант рассказал ТАСС о новом альбоме, о том, что его вдохновляет, а также дал советы начинающим артистам

О планах: альбом, клип и гастроли

Творческие планы у меня долгоиграющие: как можно больше писать, творить, работать. Я вдохновлен своим творческим юбилеем, хочу осенью выпустить новый альбом. В него войдут современные обработки моих несколько незаслуженно подзабытых песен, будут и новинки обязательно. Также планирую в начале августа снять клип, очень эффектный и зажигательный. Продолжаю заниматься инструментальной музыкой.

Продолжаю и свой благотворительный проект "Уроки музыки с Дмитрием Маликовым": мотивирующие встречи с детьми, которые занимаются музыкой. Будет у меня обязательно и концерт в Доме музыки (Московский международный Дом музыки — прим. ТАСС) в октябре с симфоническим оркестром. Он состоится сразу после юбилейного концерта, в июне. Я продолжаю сотрудничать с Игорем Бутманом, и мы планируем полететь в Красноярск с моей программой Pianomania Jazz. Также я буду председателем жюри на "Славянском базаре" (фестиваль искусств — прим. ТАСС) в этом году. Как видите, планов громадье.

Всегда есть что-то в планах: я бы с Мией Бойко (российская певица — прим. ТАСС) поработал бы, с любыми другими артистами.

Я открыт, считаю, что обязательно нужно как можно больше делать совместного творчества. Да и просто нужно много работать, в том числе нужно стараться работать с молодыми артистами, потому что это очень интересно, у них свой взгляд на вещи

О первом выходе на сцену

Первый мой выход на сцену состоялся в Зеленом театре Парка Горького. Это было незабываемо, как первая любовь, как первый поцелуй, как первое вкусное мороженое или первое киви, которое я попробовал в детстве. Поэтому мне очень хочется окунуться в эту атмосферу летних концертов на открытой площадке, она особенная. Если на предстоящем концерте в Зеленом театре ВДНХ повезет с погодой, а нам просто не может не повезти с ней, то я уверен, что это будет классная ностальгическая дискотека.

В основном я включил в программу предстоящего концерта танцевальные песни. Лирики будет минимум, инструментала тоже. Акцент сделаю на моих ранних работах, но и по всем периодам творчества мы тоже пройдемся. Все лучшие из песен, которые я сочинил за эти 35 лет, обязательно прозвучат. Концерт будет долгий и веселый. Отмечу юбилейную дату и на следующий день после концерта: хочу пригласить несколько друзей к себе в гости, просто с ними пожарить шашлык, сделать классный пикничок.

Об изменениях в индустрии

Музыкальная индустрия и шоу-бизнес очень сильно изменились. Тогда (на старте карьеры Маликова — прим. ТАСС) не было интернета, не было даже музыкального радио, не было музыкального телевидения, не было такой конкуренции, как сегодня. Конечно, в каком-то смысле нам тогда было проще, а в каком-то — сложнее, потому что тогда достаточно традиционная эстрада главенствовала. И вот, со сломом Советского Союза, видимо, уже пришло время молодой поросли. Появились молодые артисты, ребята, девчата, которые просто стали говорить с современной молодежью на одном языке. Одним из них был я. Я отличался романтизмом, какими-то интересными аранжировками. Песни были не такие простые, но они очень заходили, как сейчас говорят.

О том, что посоветовал бы молодым артистам

Я привык работать. В 18 лет поступил в консерваторию, стал знаменитым артистом. За все эти годы мало что изменилось с точки зрения моих нагрузок. Надо стараться держать режим, высыпаться, поддерживать какие-то спортивные нагрузки, и ты тогда будешь со всем справляться. Сложно сказать, возможна ли сегодня такая долгая карьера, как у меня. Вспоминается пророчество Энди Уорхола (американский художник — прим. ТАСС), который сказал, что в XXI веке каждый будет знаменит, каждому будет отведено 15 минут славы. Но, конечно, есть артисты долгоиграющие, есть артисты, которые появляются на одну песню или на один альбом. Это невозможно предсказать.

Нужно просто после первого успеха еще больше работать и не почивать на лаврах

Вот самый главный совет начинающим артистам.

О преградах: кто не падал, тот не поднимался

Трудности и неудачи всегда и у всех встречаются, как и у меня. Думаю, что песня станет хитом, а она не становится. В нашем шоу-бизнесе, в любом другом шоу-бизнесе есть и привлекательная, и сложная черта. Она заключается в том, что ты никогда не можешь предугадать результат. То есть ты не можешь рассчитать бизнес, ты не можешь понять, какой у тебя получится клип, все немножко наобум, тут главное — удача. Очень всем нам она нужна.

Просто не останавливаться, чтобы преодолеть трудности, надо идти дальше. Как говорится, кто не падал, тот не поднимался

О своем профессиональном пути

Трудно мне сказать, в какой момент я точно понял, что стану музыкантом. Во-первых, я не ожидал, что стану популярным артистом. Я занимался классической музыкой, очень какие-то у меня были амбициозные планы по этому поводу. Мое обращение к классике уже в более зрелом возрасте случилось благодаря тому, что я всегда об этом мечтал. И меня, наверное, в этом отношении правильно настроили родители. За 35 лет не было мыслей уйти из музыки, приходили мысли как-то переключиться. Слава богу, что у меня есть возможность переключаться и на детей, и на какие-то другие мои проекты, на классическую музыку. Сейчас у меня песенное настроение, и я бы очень хотел как можно больше радости и утешения принести людям.

О вдохновении и влиянии музыки

Меня вдохновляет солнце, меня вдохновляют мои любимые люди, друзья, хорошая еда, бокал прекрасного вина, красивые женщины, хорошие песни. Все меня вдохновляет, все хорошее. Говоря о музыке, которую слушаю сам, у меня очень разнообразный плейлист, начиная от моих любимых героев Питера Гэбриела (английский певец — прим. ТАСС), Ника Кершоу (британский музыкант — прим. ТАСС) и заканчивая хором Сретенского монастыря, который потрясающе поет русские народные песни. Музыка очень влияет на человека, она заставляет нас плакать, смеяться. Музыка так много объясняет, так много говорит, что невозможно выразить словами.

О взгляде на жизнь

Надо мыслить позитивно, надо больше отдавать, чем брать. Надо иметь хороших друзей. Надо быть проще. Не грешить по возможности, хотя все мы грешные. Говоря о счастье, в определенные моменты жизни каждый из нас может назвать себя счастливым человеком, а когда-то мы чувствуем себя несчастными. Я счастливый человек в основном, но, конечно, у меня тоже бывают сложности, болячки, неприятности, плохое настроение и все прочее.

Но хочется, чтобы все мы как можно больше были счастливы, как я говорю, что все-таки на клавиатуре рояля белых клавиш больше, чем черных

О вере в романтику, чудо и любовь

Верю в чудеса, несмотря ни на что. Несмотря на свой зрелый возраст, я верю в романтику, верю в чудо, в любовь, верю в то, что все неслучайно, все хорошее, как поется в моей песне, обязательно вернется. Все вернется. Прощаюсь с вами, до завтра. Приходите 24 июня на ВДНХ в Зеленый театр.

Беседовала Полина Богомолова