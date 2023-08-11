В Русском музее предложили создать мобильные бригады реставраторов после ЧП в Таганроге

Как считают там, в перспективе реставраторы могут участвовать в восстановлении поврежденных экспонатов в новых регионах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Мобильные бригады реставраторов готовы создать в Государственном Русском музее после ЧП с ракетой ВСУ в Таганроге 28 июля, в перспективе их могут задействовать в восстановлении поврежденных экспонатов в новых регионах. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом технологических исследований Государственного Русского музея Сергей Сирро.

"Впервые эту инициативу мы предложили в 2006 году МЧС России после того, как в Косово стали разрушаться православные храмы, и тогда были огромные потери - фрески, иконы превращались в руины. Затем в 2017 году была инициатива Минкультуры РФ о создании мобильной лаборатории в помощь провинциальным музеям в случае техногенной или природной катастрофы. <…> Беда в Таганроге показывает, что сейчас необходимость таких мобильных бригад назрела, и у нас есть опыт решения данных проблем. То есть мы понимаем, как это делать", - сказал Сирро.

По его словам, в состав таких бригад должно входить от трех до пяти человек - реставраторы, технологи, иногда историки искусства, которые смогут также оказывать методическую и консультативную помощь местным музеям. Он также отметил, что работа подобных групп будет востребована в новых регионах РФ.

"После того, как завершится горячая фаза боевых действий, потребуется помощь музеям. Многие из них были разрушены, пострадала масса произведений - что-то было перемещено, спрятано или утрачено. В первую очередь, надо понять, что можно восстановить. Это колоссальное количество работы. Я думаю, что, если к моменту окончания горячей фазы [спецоперации] будут хотя бы разработаны механизмы работы с участием выездных бригад, будет гораздо проще решать культурные проблемы на наших новых территориях", - отметил Сирро.

Специалисты Русского музея, прибыли в Ростовскую область, чтобы оценить повреждения экспонатов в результате ЧП с ракетой в Таганроге и подготовить их к перевозке в Санкт-Петербург, где они будут отреставрированы.

Здание Таганрогского художественного музея пострадало от попадания обломков ракеты 28 июля. Повреждено 22 экспоната, включая произведения живописи, графики и скульптуры.

О ЧП в Таганроге

В центре Таганрога 28 июля в переулке Лермонтовский, неподалеку от кафе "Чехов сад", упали обломки ракеты. Как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, эпицентр ЧП пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, разрушены стена и кровля, повреждены соседний многоквартирный дом, гаражи и хозпостройки. В результате происшествия пострадали 22 человека, в том числе ребенок. 10 из них были госпитализированы.