Мишустин заявил, что Николай Добронравов создал поэтическую летопись страны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования композитору Александре Пахмутовой в связи со смертью ее мужа

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования композитору Александре Пахмутовой в связи со смертью ее мужа - поэта Николая Добронравова.

"Николай Добронравов создал без преувеличения поэтическую летопись страны. В его стихах - любовь к Родине, романтика профессий, стойкость хоккеистов, героизм спортсменов, подвиг Юрия Гагарина и, конечно, рассказ о жизни, мечте, вере и надежде", - говорится в телеграмме Мишустина, опубликованной на сайте правительства.

Премьер-министр отметил уникальность поэта, его литературный талант. "Трудно осознать эту потерю и смириться с ней. Это большая утрата", - добавил глава кабмина.

Председатель правительства подчеркнул, что Добронравов как никто другой умел найти особенные, душевные, глубокие и искренние слова для каждого произведения. Песни, написанные поэтом, многие годы звучат на концертах, на радио, в кинофильмах. Вся Россия знает "Надежду", "Нежность", "Мелодию", "Как молоды мы были" и "Русский вальс".

"Николая Николаевича Добронравова больше нет с нами, но осталось его творчество, его книги. Осталась добрая память об этом светлом и неординарном человеке", - заключил премьер.

Добронравов - советский и российский поэт, лауреат Государственной премии СССР (1982). В творческом союзе с Пахмутовой поэт создал множество песен, получивших широкую популярность, среди которых "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой" и многие другие. Песни на стихи Добронравова в разное время исполняли Георг Отс, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль.