Валерий Гергиев в день прощания с Юрием Темиркановым даст концерт его памяти

Билеты будут выдаваться на входе в театр перед началом концерта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр в воскресенье, 5 ноября, в день прощания с Юрием Темиркановым, даст бесплатный концерт.

За пульт на исторической сцене Мариинки встанет народный артист России Валерий Гергиев, сообщила пресс-служба театра.

"На концерте, который начнется, в 17:30 мск, прозвучит Шестая ("Патетическая") симфония Петра Чайковского - последняя симфония великого русского композитора. Билеты будут выдаваться на входе в театр перед началом концерта", - рассказали в пресс-службе.

Юрий Темирканов в 1976-1988 годах был главным дирижером Кировского (ныне Мариинского) театра. За это время в репертуар вошли такие его спектакли, как "Евгений Онегин" (в его постановке опера идет в театре и сегодня) и "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Война и мир" Сергея Прокофьева, "Петр I" Андрея Петрова, "Мертвые души" Родиона Щедрина. Именно Темирканов в 1976 году привел в театр студента Ленинградской консерватории Валерия Гергиева, который прошел здесь путь от стажера до художественного руководителя - директора Мариинского театра.