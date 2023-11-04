4 ноября, 11:34

Валерий Гергиев в день прощания с Юрием Темиркановым даст концерт его памяти

Билеты будут выдаваться на входе в театр перед началом концерта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр в воскресенье, 5 ноября, в день прощания с Юрием Темиркановым, даст бесплатный концерт.

Читайте также
"Маэстро с душой художника". Соболезнования в связи со смертью Юрия Темирканова

За пульт на исторической сцене Мариинки встанет народный артист России Валерий Гергиев, сообщила пресс-служба театра.

"На концерте, который начнется, в 17:30 мск, прозвучит Шестая ("Патетическая") симфония Петра Чайковского - последняя симфония великого русского композитора. Билеты будут выдаваться на входе в театр перед началом концерта", - рассказали в пресс-службе.

Юрий Темирканов в 1976-1988 годах был главным дирижером Кировского (ныне Мариинского) театра. За это время в репертуар вошли такие его спектакли, как "Евгений Онегин" (в его постановке опера идет в театре и сегодня) и "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Война и мир" Сергея Прокофьева, "Петр I" Андрея Петрова, "Мертвые души" Родиона Щедрина. Именно Темирканов в 1976 году привел в театр студента Ленинградской консерватории Валерия Гергиева, который прошел здесь путь от стажера до художественного руководителя - директора Мариинского театра. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургГергиев, Валерий АбисаловичТемирканов, Юрий Хатуевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация