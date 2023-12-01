Назначение Валерия Гергиева директором Большого театра

Народного артиста России, худрука Мариинского театра Валерия Гергиева назначили генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Предыдущего руководителя Большого театра Владимира Урина освободили от должности по собственному желанию.

Пожар на "Садоводе" в Москве

На территории рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 350 кв. м. В результате пострадали три человека. Сотрудники МЧС также эвакуировали 350 человек. О причинах пожара не сообщалось. Возгорание ликвидировали спустя пять часов.

Завершение перемирия в Газе

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что израильская армия возобновляет полномасштабные боевые действия в Газе. По данным радио, новых переговоров об освобождении заложников стороны не ведут. Официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви заявил, что ХАМАС продолжает удерживать 137 человек, из которых 126 - израильтяне и 11 - иностранцы. Также по информации телеканала Al Jazeera, в первый день после прекращения перемирия в секторе Газа погибли 66 человек.

Заморозка Швейцарией активов России

Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд). По данным агентства Reuters, цифры приводятся предварительные. Так, в Государственном секретариате экономики Швейцарии отметили, что точную сумму назвать сложно из-за добавления в санкционные списки и исключения из них новых лиц. Более того, подсчет осложняют судебные дела по замораживанию или разблокированию активов.

Признание геноцидом преступлений нацистов в Восточной Пруссии

Калининградский областной суд удовлетворил иск прокурора о признании геноцидом народов СССР преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Калининградской области, ранее входившей в состав Германии как часть Восточной Пруссии. По данным прокуратуры, в регионе находилось около 56 лагерей военнопленных и принудительно переселенных гражданских лиц.