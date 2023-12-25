Миллионный посетитель выставки "Россия" посмотрела "Щелкунчика" в Большом театре

Светлана Сулейманова рассказала, что попасть в Большой театр, его закулисье и увидеть "Щелкунчика" было для нее несбыточной мечтой

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Светлана Сулейманова, ставшая миллионным посетителем выставки-форума "Россия" на ВДНХ, побывала на балете "Щелкунчик" в Большом театре. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.

"Друзья, мы рассказывали, что в ноябре на выставке-форуме "Россия" наградили счастливого миллионного посетителя. Им стала Светлана Сулейманова из Пензы. В качестве подарка она получила билеты в настоящую новогоднюю сказку - на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Вместе с семьей Светлана вновь приехала в столицу и посмотрела потрясающий спектакль на Исторической сцене", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

По словам Светланы, попасть в Большой театр, его закулисье и увидеть "Щелкунчика" было для нее несбыточной мечтой. "И когда нас объявили миллионными посетителями, мы просто не могли поверить, что желание сбудется. Хочу поблагодарить Минкультуры России за то, что мы смогли побывать в новогодней сказке", - сказала она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.