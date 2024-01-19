Скелеты в шкафу и призраки на свободе. Лучшие фильмы по мотивам рассказов Эдгара Аллана По

Эдгара Аллана По называют создателем детективного жанра и отцом психологического триллера. Его рассказы — короткие, но леденящие душу, одновременно изобретательные и простые — оказали влияние на творчество Говарда Лавкрафта, Артура Конан Дойла, Стивена Кинга и многих других авторов. "В Эдгаре По есть именно одна черта, которая отличает его решительно от всех других писателей и составляет резкую его особенность: это сила воображения", — считал Достоевский. Созданные По яркие образы уже более века вдохновляют режиссеров: парадоксально, но не доживший до создания кинематографа Эдгар Аллан По на "Кинопоиске" числится сценаристом более чем в 300 фильмах. В день 215-летия со дня рождения писателя рассказываем о наиболее интересных работах по мотивам его произведений.

"Три шага в бреду" (1968)

Альманах, создателями которого выступили Вадим Роже, Луи Маль и Федерико Феллини. В главных ролях — Брижит Бардо, Ален Делон, Джейн Фонда, Теренс Стэмп. В целом этих вводных уже достаточно, чтобы посмотреть фильм: легенды кинематографа не так уж часто работают в жанре ужасов.

Первая новелла снята по мотивам "Метценгерштейна" — раннего рассказа По об аристократе, который по стечению обстоятельств становится неразлучен с пугающим огненно-рыжим конем, появившимся будто ниоткуда. Главное отличие от литературной основы в том, что вместо графа зрители увидят графиню — ее сыграла Джейн Фонда. Кроме того, сценаристы дописали любовную линию. Луи Маль во второй новелле экранизировал произведение о двойниках "Вильям Вильсон": персонаж Алена Делона сталкивается со своей копией и пытается ей противостоять. Федерико Феллини интерпретировал "Не закладывай черту своей головы" — мрачную "сказку с моралью" о силе саморазрушения.

"Падение дома Ашеров" (2023)

Автором этого сериала, вышедшего на Netflix осенью прошлого года, стал Майк Флэнаган — на сегодня один из самых известных режиссеров фильмов ужасов ("Призрак дома на холме", "Призраки усадьбы Блай", "Окулус"). Каждая из восьми серий содержит отсылки к различным новеллам и стихотворениям По, среди которых — "Убийство на улице Морг", "Маска красной смерти", "Колодец и маятник", "Ворон" и другие, при этом действия перенесены в наши дни. Связующей становится сюжетная линия, вдохновленная рассказом "Падение дома Ашеров". Родерик Ашер, пожилой владелец крупной фармацевтической компании, приглашает адвоката Огюста Дюпена, который давно пытается его засудить за выпуск опасных препаратов, и обещает во многом сознаться.

"Обитель проклятых" (2014)

Захватывающий триллер Брэда Андерсона ("Вечность", "Миротворец", "Машинист") с неожиданным финалом создан по мотивам менее известного рассказа Эдгара Аллана По — "Система доктора Смоля и профессора Перро". События развиваются на закате Викторианской эпохи: молодой выпускник Оксфорда Эдвард Ньюгейт приезжает практиковаться в психиатрическую клинику, спрятанную среди лесов и скал. Здесь лечатся люди из богатых и влиятельных семей, а доктора используют инновационные и необычные методы терапии, позволяя пациентам гораздо больше, чем принято. Вскоре Эдвард влюбляется в красивую и загадочную девушку Элизу Грейвз, а после делает неожиданное открытие: директор больницы — не тот, за кого себя выдает. Сбежать уже не получится, поэтому начинающему доктору придется разобраться со странными вещами, происходящими в стенах лечебницы. В ролях — Кейт Бекинсейл, Джим Стёрджесс, Бен Кингсли, Дэвид Тьюлис, Майкл Кейн и другие.

"Ворон" (2011)

Некоторые режиссеры вдохновляются не только произведениями Эдгара Аллана По, но и его личностью: так, например, в криминальном детективе Джеймса Мактига ("V значит Вендетта") писатель стал центральным персонажем. Он переживает творческий кризис, находится в депрессии и не знает, что доживает свои последние дни. Ситуация обостряется, когда По вовлекают в поиски маньяка, чьи преступления крайне похожи на те, что были описаны в его рассказах. На главную роль претендовали Хоакин Феникс и Юэн Макгрегор, но в итоге она досталась Джону Кьюсаку. Следователя, вместе с которым новеллист пытается вычислить серийного убийцу, сыграл Люк Эванс.

"Всевидящее око" (2022)

Еще одна работа, снятая по мотивам рассказов и биографии писателя. Премьера состоялась на Netflix, режиссером выступил Скотт Купер ("Недруги", "Черная месса"). Эдгара Аллана По сыграл Гарри Меллинг, известный в первую очередь ролью Дадли Дурсля в "Гарри Поттере" (примечательно, что изначально главным претендентом был Тимоти Шаламе, но он отказался ради съемок в "Вонке").

Действия фильма происходят в 1830 году: отставного констебля Лэндора (Кристиан Бэйл) нанимают расследовать дело о смерти курсанта Фрая — юношу нашли повешенным, а после в морге кто-то вырезал и забрал его сердце. Помочь Лэндору вызывается кадет и любитель загадок Эдгар Аллан По (будущий писатель на самом деле учился несколько месяцев в военной академии). Они выясняют, что Фрай был убит, а вскоре узнают, что пропали и два его друга. Цепляясь за улики, детективы пытаются выстроить цепочку событий и выйти на след преступника. Также в картине снялись Саймон Макберни, Тимоти Сполл, Тоби Джонс, Шарлотта Генсбур и Люси Бойнтон.

"Истории ужасов" (1962)

В 1960-е Роджер Корман снял целую серию готических фильмов, основанных на произведениях По. "Истории ужасов" — киноальманах из трех новелл, в каждой из которых главную роль сыграл один и тот же актер, Винсент Прайс — звезда американских хорроров прошлого века (на его счету несколько десятков картин в этом жанре). Первая история в фильме — экранизация "Мореллы", рассказа о призраках и переселении душ. Вторая — фантазия режиссера по мотивам "Бочонка амонтильядо" — о том, насколько далеко может завести жажда мести. В основу третьей истории лег рассказ "Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром", где в центре событий оказывается смертельно больной мужчина, согласившийся стать подопытным для псевдонаучного эксперимента.

Дарья Шаталова