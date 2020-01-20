Неочевидный Феллини: что смотреть у режиссера кроме "Сладкой жизни" и "8 с половиной"

Сказать что-то новое о Феллини – сложно. Кажется, что за семьдесят лет со времен выхода его первого фильма, все было сказано. Фантазер и сюрреалист мира кино, он создал свой особый стиль, по которому можно безошибочно определить его картины. "Сладкая жизнь", "8 с половиной", "Дорога", "Ночи Кабирии", "Армакорд" стали известны на весь мир еще при жизни мастера. О них вы, скорее всего, знаете и без нас. Поэтому мы решили рассказать о его менее популярных, но не менее достойных работах. Маменькины сынки (1953) Второй полнометражный фильм Феллини (если не считать совместной работы режиссера с Альберто Латтуада "Огни варьете"), который принес ему Серебряного льва Венецианского кинофестиваля.

Описание Федерико Феллини и Альберто Сорди на Венецианском кинофестивале, 1953 год © Archivio Cameraphoto Epoche/Getty Images

Картина рассказывает о нескольких тридцатилетних бездельниках, которые по доброй итальянской традиции, живут с родителями. Как и все жители маленьких провинциальных городков, больше всего они мечтают оттуда уехать, правда эти мечты не приводят ни к каким конкретным действиям. Вместо того, чтобы искать работу, друзья гуляют по пустынным пляжам и безлюдным улицам города, пьют, балбесничают и временами грустят.

Несмотря на то, что это ранний период творчества Феллини, в который он увлекался неореализмом, в нем можно встретить многие черты его фирменного авторского стиля: пышные сцены с массовкой, парады, монашки, ироничный юмор, закадровый голос, музыка Нины Роты и автобиографичность

Действие "Маменькиных сынков" проходит в родном городе режиссера Римини, а его герои, хоть пока и не придавлены грузом разочарований, склонны к меланхолии. Так, среди всей компании выделяется самый молодой, тихий и задумчивый Моральдо. Кажется, именно ему суждено стать героем будущих шедевров режиссера "Сладкой жизни" и "Восемь с половиной". Мошенничество (1955) Этот фильм несколько потерялся на фоне международного успеха "Дороги" (1954), за который Феллини получил первый в своей жизни "Оскар" (всего у него их пять).

Описание Джульетта Мазина и Ричард Бейсхарт на съемочной площадке фильма "Мошенничество", 1955 год © Reporters Associati & Archivi/Mondadori Portfolio via Getty Images

По сути, "Мошенничество" продолжает темы, начатые "Дорогой", и представляет жизнь такой же бесплодной и бессмысленной, хоть и не без доли горького юмора, свойственного режиссеру. Трое аферистов Роберто (Франко Фабрици) и Пикассо с Августом, сыгранные американскими актерами Ричардом Бейсхартом и Бродериком Кроуфордом, путешествуют по Италии и, пользуясь наивностью бедных работяг, с помощью разных трюков забирают их деньги, нажитые непосильным трудом. Они не очень рефлексируют о своем образе жизни, пока их лидер Августо не встречает свою взрослую дочь. Эта встреча заставляет его пересмотреть его жизненные приоритеты, что ведет к концу его мошеннической карьеры и искуплению. Джульета и духи (1965) После двух фильмов "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной", в которых режиссер подверг себя публичной саморефлексии, в своей следующей работе он решил обратить взор на свою жену Джульетту Мазину, звезду "Дороги" и "Ночей Кабирии", и подвергнуть ее примерно той же операции.

Описание Федерико Феллини и Джульетта Мазина на съемках фильма "Джульета и духи", 1965 год © Pierluigi Praturlon/Reporters Associati & Archivi/Mondadori Portfolio via Getty Images

Но все-таки "Джульета и духи" – это взгляд не изнутри, а со стороны: режиссер пытается укротить свою музу, но та, конечно, интерпретирует созданный им мир по-своему. В фильме он не пытается взглянуть на жизнь с ее точки зрения, но, скорее, хочет оправдать себя в ее глазах.

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Главная героиня картины Джульета – тихая и скучная домохозяйка с грустным взглядом, которая боится, что муж ей изменяет. В фильмах Феллини часто фигурируют ревнивые жены, пытающиеся выдавить правду из своих неверных мужей, но Джульета на них непохожа. Все, чего она хочет, - это спокойно отметить годовщину их совместной жизни, однако вместо этого супруг закатывает шумную вечеринку, где его жена смотрится, как существо из совершенно другой вселенной. С ними по соседству живет яркая и жизнелюбивая Сюзи, меняющая мужчин, как перчатки и до боли напоминающая любовницу из "8 с половиной" (недаром обеих героинь сыграла Сандра Мило).

Феллини предполагает, что его жена была бы счастливее, если бы могла также легкомысленно наслаждаться жизнью, как его любовницы. Но вместо этого в конце фильма растерянная Джульета уходит в лес. Муж и жена долго спорили о значении этой сцены: для Феллини героиня обрела свободу, а Мазина считала, что она в итоге осталась покинутой и одинокой

Клоуны (1970) В конце шестидесятых – начале семидесятых Феллини находился на пике своей карьеры (хотя многие считают, что тогда же начался ее спад), поэтому мог позволить себе снимать все, что душа пожелает, например, псевдо документальный фильм о клоунах.

Описание Федерико Феллини на съемках фильма "Клоуны", Рим, 1970 год © Mondadori via Getty Images

Это одно из первых в мире мокьюментари, когда художественная картина рассказывает о выдуманных событиях и героях, но подделывается под документальный стиль. Хотя в отношении данного фильма это определение не совсем не подходит. Режиссер комбинирует реальные съемки со своими фантазиями, и в итоге одни практически невозможно отличить от других. Ни для кого не является секретом, что у Феллини была фиксация на клоунах, возникшая после его первого посещения цирка в детстве. Поэтому в большинстве его фильмов можно увидеть разного рода процессии и парады. Картина начинается с инсценировки: маленький мальчик впервые приходит в цирк и приходит в ужас от клоунов. Далее режиссер ходит по квартирам известных клоунов Парижа и спрашивает их об их воспоминаниях, а заканчивается все похоронами клоуна, которые, конечно же, превращаются в самый настоящий парад. Таким образом то, что должно было быть документальным фильмом для телевидения (Феллини снимал для итальянского телеканала RAI), в руках мастера превратилось в очередную автобиографичную фантасмагорию, в которой зрители могут увидеть не только любимого режиссера, но, может быть, и себя. В конце концов, кто в детстве не боялся клоунов. И корабль плывет (1983) Сюрреалистичное полотно позднего Феллини, которое некоторые кинокритики называют последним шедевром итальянского мастера.

Описание Федерико Феллини дает указания актерам на съемках фильма «И корабль плывет», 1983 год © Pierluigi Praturlon/Reporters Associati & Archivi/Mondadori Portfolio via Getty Images

Впрочем, есть критики, которые считают его одним из самых неудачных фильмов режиссера. В "И корабль плывет" режиссер, как всегда, дает волю фантазии и легкой рукой препарирует своих героев.

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