Реставраторы из РФ отправились в Абхазию после пожара в Национальной картинной галерее

В состав делегации вошли специалисты Третьяковки, Русского музея, Центра Грабаря и ГосНИИР

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея выехали в Абхазию для оценки и восстановления экспонатов Национальной картинной галереи, пострадавшей после пожара. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

"Сегодня делегация Минкультуры отправилась в Абхазию. Возглавляет делегацию замдиректора департамента музеев и внешних связей Чечель Н. В." - говорится в сообщении.

В состав делегации вошли заведующие отделами реставрации и специалисты по реставрации Третьяковки, Русского музея, Центра Грабаря и ГосНИИР.

Пожар произошел в ночь на 21 января. Полностью уничтожен фонд национальной галереи, в который входили картины первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе, Варвары Бубновой, Ольги Брендель и многих известных художников Абхазии и России XIX и XX веков.