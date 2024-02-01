Театр сатиры планирует возобновить показ спектаклей на Основной сцене 2 февраля

Спектакль "Укрощение строптивой", запланированный на 1 февраля на Основной сцене, "отменяется в связи с проведением комплекса работ для восстановления полноценного функционирования театра"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московский академический театр сатиры планирует в пятницу, 2 февраля, возобновить показ спектаклей на Основной сцене, сообщил театр в своем Telegram-канале.

"Со 2 февраля планируется возобновить показ спектаклей на Основной сцене", - говорится в сообщении.

При этом спектакль "Укрощение строптивой", запланированный на 1 февраля на Основной сцене, "отменяется в связи с проведением комплекса работ для восстановления полноценного функционирования театра". "Зрителям деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время", - заверили в театре.

Ранее сообщалось об отмене спектаклей на сцене "Чердак Сатиры" 1-4 февраля.