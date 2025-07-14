На фестивале "Горький fest" почтили память Митты и Мороза минутой молчания

Режиссер Оксана Михеева отметила, что многие из участников фестиваля учились у Митты и руководствовались его книгой "Кино между адом и раем"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Память ушедших из жизни народного артиста РФ кинорежиссера Александра Митты и актера, режиссера и продюсера Юрия Мороза почтили минутой молчания в ходе конкурсного показа на кинофестивале "Горький fest", передает корреспондент ТАСС.

"К сожалению, в наш фестиваль, в наш ритм врывается жизнь <…> Сегодня ушли из жизни два прекрасных человека, замечательных профессионала, художника, режиссера - Александр Митта и Юра Мороз", - сказал президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков.

В свою очередь, режиссер, генеральный продюсер "Горький fest" Оксана Михеева отметила, что многие из участников фестиваля и приглашенных гостей учились у Александра Митты и руководствовались его знаменитой книгой "Кино между адом и раем" в процессе обучения. "Юра Мороз, наш большой друг, который поддержал нас на первом фестивале и с тех пор был почти каждый год у нас в гостях", - сказала Михеева.

Народный артист РФ кинорежиссер Александр Митта умер 14 июля на 93-м году жизни. Актер, кинорежиссер и продюсер Юрий Мороз умер 14 июля на 69-м году жизни. В 2024 году Мороз стал членом жюри "Горький fest".