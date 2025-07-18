По волне моей памяти. Биография Давида Тухманова

20 июля исполняется 85 лет со дня рождения народного артиста России и композитора Давида Тухманова — музыканта, чей новаторский подход изменил советскую эстраду. Мелодии его песен знает каждый — от задорной "Песни студента" до ставшего непременным атрибутом торжеств на 9 Мая "Дня Победы". Вспоминаем о жизни легендарного композитора и автора первого концептуального альбома в истории отечественной музыки

Детство и творчество

Давид Федорович Тухманов родился 20 июля 1940 года в семье интеллигентов. Его отец был инженером, а мать — музыкантом. Именно она привила будущему композитору любовь к искусству, обучая его азам музыкального мастерства.

Затем Тухманов поступил в школу-десятилетку имени Гнесиных (отделение фортепиано), в которой основательница заведения — Елена Фабиановна — непосредственно участвовала в процессе обучения и поощряла его интерес к композиторской деятельности. Уже тогда он писал пьесы для фортепиано, циклы баллад и романсов. По окончании школы Гнесиных он поступил в их институт. Дипломной работой Тухманова была кантата на стихи Александра Твардовского из поэмы "За далью — даль".

Первые шаги к успеху

После завершения обучения композитор отслужил в армии, где он руководил оркестром в Ансамбле песни и пляски. Именно в те годы он начал активно сочинять мелодии к текстам для поп-музыки. Свой первый хит "Последняя электричка" Давид Тухманов написал в 1964 году, а через два года он был исполнен в радиопередаче "С добрым утром!", проложив дорогу музыканту на телевидение.

Несмотря на классическое образование, а может быть, как раз благодаря ему, Давиду Федоровичу удалось стать одним из самых популярных песенных авторов на советской эстраде, а также изменить отношение и подход к музыке. В начале 70-х он стал сотрудничать с молодыми коллективами (среди которых были "Самоцветы", "Лейся, песня" и "Веселые ребята") и делать более динамичные, свободные и одновременно сложные аранжировки в духе западного симфонического и арт-рока.

Музыкант-концептуалист

Первый полноформатный альбом Тухманова "Как прекрасен мир" вышел в 1972 году. В записи пластинки приняли участие Александр Градский, Валерий Ободзинский, Юрий Антонов. Работу композитора признают первым концептуальным альбомом в СССР. Желая экспериментов и вдохновившись легендарным альбомом The Beatles "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", музыкант решил объединить все песни по принципу сюиты и выстроить их в логической последовательности.

Тухманов и ранее писал патриотические произведения, но в 1975 году он сочинил музыку для песни "День Победы" на стихи Владимира Харитонова, которая стала одной из главных композиций 9 Мая. Несмотря на нынешний статус, тогда ее отказывались брать на телевидение и радио, но песня все равно нашла народное признание.

Следующую пластинку Давида Тухманова "По волне моей памяти", вышедшую в 1976 году, многие считают революционной для советской поп-музыки той эпохи. Исполнителями в альбоме стали Александр Барыкин, Сергей Беликов, Игорь Иванов. Подобно прошлой работе, эту композитор тоже сделал концептуальной: все мелодии были положены на классические тексты, среди которых стихи и древнегреческой поэтессы Сапфо, и Иоганна Вольфганга Гете, и даже вагантов (странствующих средневековых поэтов — прим. ТАСС). Именно песня "Из вагантов", в народе называемая "Песней студента", стала культовой в СССР.

Продюсером альбома фактически была первая жена Давида Тухманова Татьяна Сашко, которая и раньше принимала участие в музыкальной деятельности своего мужа. Именно она написала слова для шлягера "Эти глаза напротив", который стал одной из визитных карточек Валерия Ободзинского. Сам композитор говорил, что идея пластинки "По волне моей памяти" в принципе принадлежала ей — Сашко подбирала использованный литературный материал.

Поиск новой музыкальной волны

Даже учитывая во многом экспериментальный подход к музыке, Давид Федорович продолжал писать шлягеры для советской эстрады: "Так не должно быть", "Родина моя", "Вечная весна" и так далее. В те годы Тухманов открыл для отечественной сцены Валерия Леонтьева, Александра Барыкина, Николая Носкова и множество других исполнителей. Также он сочинил главную песню московских Олимпийских игр — "Олимпиада-80".

В 1982 году композитор выпустил альбом "НЛО", который был записан с собранной им группой "Москва". Теперь музыкант обратил внимание на набиравший на Западе популярность жанр хард-рок и положил "тяжелые" мелодии на стихи советских поэтов.

В следующие годы Давид Тухманов начал активнее работать с электронными синтезаторами, подстраиваясь под веяния популярной музыки тех лет и продолжая свои эксперименты. После выхода альбомов "Ступени" и "Сама любовь" в 1986 году он начал заниматься проектом "Электроклуб", в состав которого входили Ирина Аллегрова, Игорь Тальков и Виктор Салтыков.

Затянувшееся путешествие Тухманова

К концу 80-х годов композитор стал постепенно отходить от работы с эстрадной музыкой, а также начал сотрудничать с детским поэтом Юрием Энтиным — первым плодом их совместной деятельности стал мюзикл "Багдадский вор", премьера которого состоялась в 1990 году.

Но через год Тухманов решил начать новую жизнь и отправился в немецкий город Гамбург. Несмотря на свой статус, он играл на фортепиано в ресторанах и делал аранжировки для местных оркестров. Сам композитор данный период жизни не считал эмиграцией — отъезд в Германию на несколько лет ощущался для него скорее затянувшимся путешествием, в котором он получил опыт общения с иностранной публикой.

В 1995 году Давид Тухманов вернулся к работе и начал заниматься вместе с Юрием Энтиным детскими музыкальными проектами. В 1997 году он вернулся в Россию, а через год его пригласили к музыкальному руководству и написанию музыки для Всемирных Олимпийских юношеских игр в Москве. Также он принял участие в подобной акции и в июне 2002 года. В 2000 году Давид Федорович отметил свой шестидесятилетний юбилей, получив звание народного артиста России.

Признание заслуг

В начале XXI века композитор все чаще работает над мюзиклами и другого рода театральными постановками. В 2001 году состоялась премьера мюзикла "Мадлен, спокойно!", написанного им специально для Людмилы Гурченко, а в 2002 году он представил в Новосибирске ораторию "Легенда о Ермаке" для большого оркестра и солистов, посвященную празднованию Дня славянской письменности и культуры. В 2005 году Давид Тухманов закончил работу над оперой "Царица" о Екатерине Великой, премьера которой состоялась на сцене Александринского театра четыре года спустя.

Также в этом году он создал песенный цикл на стихи Александра Пушкина, который был исполнен Олегом Митяевым, Мариной Есипенко и Витольдом Петровским. На 70-летие композитору вручили орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а еще через 10 лет — Государственную премию РФ.