Продажи книги Александра Митты выросли в 6,5 раза за последние четыре дня

Речь идет о работе "Кино между раем и адом"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Продажи работы народного артиста РФ Александра Митты "Кино между раем и адом" выросли в 6,5 раза с 14 июля 2025 года. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщили ТАСС в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город - Буквоед".

Ранее в социальных сетях сына Александра Митты Евгения появилась информация о том, что его отец ушел из жизни 14 июля в возрасте 92 лет. Впоследствии эту информацию ТАСС подтвердил помощник режиссера Геннадий Иванов.

"Уход из жизни Александра Митты повлиял на рост продаж его книги. 14 июля 2025 года ушел из жизни советский и российский режиссер Александр Митта. На фоне этого в сети магазинов "Читай-город - Буквоед" вырос спрос на его книгу "Кино между раем и адом". Сравнение продаж за две недели (7-10 июля и 14-17 июля) показало увеличение в 6,5 раза", - говорится в сообщении.