Кирилл Крок назвал отмену концерта Валерия Гергиева в Италии вопиющим случаем

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова возмутился отношением к дирижеру лишь из-за того, что он россиянин

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок выразил негодование в связи с отменой концерта народного артиста РФ Валерия Гергиева в Италии. Он отметил, что отмена концерта дирижера по национальному признаку - вопиющий случай.

"Это вопиющий случай, происходящий в так называемой "цивилизованной" Европе. Когда отменяют великого музыканта и дирижера лишь потому, что он - россиянин. Лишь потому, что его убеждения не совпадают с мнением Евросоюза. К чему катится та самая "цивилизованная" часть континента, которая считает себя оплотом культуры?", - написал Крок в своем Telegram-канале.

Гергиев должен был выступить в итальянской Казерте 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта. Сам дирижер сообщил ТАСС, что информацией об отмене своего концерта он не обладает.

Ранее к отмене мероприятия на своей странице в социальной сети X призывала вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, представляющая оппозиционную Демократическую партию Италии. До этого она также прибегала к политическому давлению с целью отменить проекты с участием российских артистов. К отмене концерта в Казерте призывали и некоторые проукраинские активисты в Италии.