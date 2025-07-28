Книга "Оззи. Без цензуры" стала продаваться в 17 раз чаще, сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Книга-автобиография британского рок-исполнителя Оззи Осборна стала востребована после его смерти 22 июля 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". Уточняется, что спрос на произведение "Оззи. Без цензуры" вырос в 17 раз.

"22 июля 2025 года мир простился с Оззи Осборном, но его наследие продолжает жить. В 2018 году вышла его автобиография "Оззи. Без цензуры", и после смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями)", - говорится в сообщении.

Фронтмен рок-группы Black Sabbath умер в возрасте 76 лет всего через 16 дней после того, как дал прощальный концерт в Бирмингеме. Впервые за 20 лет с рок-исполнителем выступили представители классического состава группы среди которых гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. Осборн выступил на сцене, несмотря на серьезную травму позвоночника, не позволяющую ему передвигаться самостоятельно. На концерте музыканту установили специальный трон. В программу выступления вошли пять знаковых композиций из сольной дискографии артиста - I Don't Know, Mr Crowley, Suicide Solution, Crazy Train и Mama, I'm Coming Home. По завершении рок-исполнителю подарили торт. В финале концерта в небо полетели фейерверки.

"Книга "Оззи. Без цензуры" - это автобиография, непричесанная, смешная и честная история одного из самых невероятных музыкантов в мире", - заключили в пресс-службе.