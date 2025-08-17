Умер актер сериала "Бандитский Петербург" Дмитрий Гранкин

Причиной смерти стала сердечная недостаточность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Актер дубляжа, фильмов и сериалов, в том числе "Бандитский Петербург", Дмитрий Гранкин умер 12 августа в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга на 49-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, говорится на официальной странице актера во "ВКонтакте".

"Дорогие друзья, Дмитрий Гранкин скончался 12.08.2025 в 22:30 в Елизаветинской больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек, также инсульт, который случился полтора года назад, дал о себе знать" - говорится в сообщении.

Гранкин родился 11 января 1977 года. В 1998 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (курс Народного артиста РСФСР Андрея Толубеева). Работал в БДТ имени Г. Товстоногова. Известно как минимум о 37 кинолент, в создании которых участвовал Гранкин. Он озвучивал дополнительные голоса в мультфильмах "Цыпленок цыпа" и "Тарзан 2", в фильмах "Париж, Техас", "Рокки Бальбоа" и "Убийцы цветочной луны", играл роли в российских сериалах, таких как "Улицы разбитых фонарей" и других.

Гранкин "до последнего дня сохранял позитивный и активный образ жизни, недавно купил сап-борд, чтобы покорять Балтику", - говорится в сообщении.