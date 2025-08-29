Среди них "Месса поминовения" для смешанного хора без сопровождения, написанная в 2018 году в память о Майе Плисецкой

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки представил партитуры композитора Родиона Щедрина, которые находились в хранилище музея, а также другие работы маэстро, передает корреспондент ТАСС.

Щедрин умер в возрасте 92 лет. Причиной стала продолжительная болезнь. Композитора не стало в Германии, где он провел последние годы жизни.

"Мировая художественная культура понесла невосполнимую утрату - ушел из жизни выдающийся отечественный композитор, пианист, педагог, народный артист СССР Родион Константинович Щедрин. В собрании музея хранится более 800 предметов, связанных с именем композитора", - сказал директор музея Михаил Брызгалов.

Среди представленных ТАСС работ современные партитуры Родиона Щедрина: музыкальное прочтение по рассказу М. Зощенко "Приключения обезьяны" 2020 года, "Месса поминовения" для смешанного хора без сопровождения, написанная в 2018 году в память о Майе Плисецкой и другие. А еще экземпляры работ, созданных в 1950-1960 годы, например, "Две поэмы" 1953 года.

Брызгалов напомнил, что Щедрин оставил огромный пласт мирового музыкального наследия. Среди его сочинений - оперы "Боярыня Морозова" и "Анна Каренина", балет "Кармен-сюита", вокально-симфоническая "Поэтория", "Очарованный странник" и "Чайка", шесть фортепианных концертов, три симфонии, масштабные хоровые и инструментальные работы. "Этому динамичному процессу всегда сопутствовали выступления маэстро на концертной эстраде как пианиста и органиста", - отметил он.

О вещах Щедрина в музее

На выставке "Объективно о музыке" в музее представлены две фотографии Родиона Щедрина, вместе с его женой - балериной Майей Плисецкой (1978 год) и с дирижером Юрием Темиркановым (1977-1978 года) после спектакля "Мертвые души" в Большом театре.

В собрании музея хранится более 800 предметов, связанных с именем композитора: нотные партитуры и клавиры, письма, фотографии, грампластинки, театральные эскизы Бориса Волкова, Валерия Левенталя, Бориса Мессерера и других художников к постановкам на музыку Щедрина. Среди уникальных экспонатов - автографы кантаты "Двадцать восемь" памяти героев-панфиловцев и Концерта для фортепиано с оркестром ре мажор.

Также корреспонденту ТАСС показали эскизы декораций к балету Родиона Щедрина "Конек-горбунок" 1981 года и к балету "Анна Каренина" 1973 года. "Щедрин очень любил Родину и создал неповторимый, даже "абсолютный" образ России - от сказочно-изящного "Конька-горбунка" до драматичных "Звонов" и одной из вершин - оперы "Мертвые души". Но главным источником вдохновения для него был союз с Майей Плисецкой, который рождал полные страсти шедевры", - подчеркнул директор музея.

В 2023 году, к 90-летию композитора, сам Родион Щедрин совместно с Фондом творческих инициатив передал в фонды музея автографы и копии произведений, ноты, программы, фотопозитивы, компакт-диски и афиши.

"Сегодня скорбят все любители музыкального искусства - как в нашей стране, так и за ее пределами. Светлая память о большом мастере и его творческом наследии навсегда останется в памяти потомков", - заключил Брызгалов.

О композиторе

Щедрин - выдающийся композитор и пианист, народный артист СССР. Родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье Константина Щедрина (1894-1955) и Конкордии Ивановой (1908-1999). Его отец был композитором и музыкальным педагогом, мать работала в планово-экономическом отделе Большого театра.

Первый же балет композитора - "Конек-горбунок" (1960 год) - был поставлен на сцене Большого театра. В 1973 году Щедрин возглавил Союз композиторов РСФСР и занимал пост председателя организации до 1989 года. В 2000 году вместе с супругой Майей Плисецкой он основал Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. Организация занимается поддержкой молодых композиторов и артистов балета по всему миру.

В честь Щедрина назван астероид главного пояса 4625 Shchedrin. Его имя носят детская музыкальная школа № 68 (входит в состав Московской городской объединенной детской школы искусств "Измайлово") и Тольяттинский колледж искусств (Самарская область).