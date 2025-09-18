Ему было 75 лет

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Американский сценарист и продюсер Джон Масиус, известный по работе в сериалах "Сент-Элсвер" (St. Elsewhere, 1982-1988), "Прикосновение ангела" (Touched by an Angel, 1994-2003) и "Провиденс" (Providence, 1999-2002) умер 13 сентября в возрасте 75 лет.

Об этом 17 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на бывшую жену сценариста, актрису Эллен Бри. По ее словам, Масиус умер в своем доме в Лос-Анджелесе после девяти месяцев борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Джон Мариус удостоился двух премий "Эмми" в 1984 и 1986 годах. Его последней работой в качестве сценариста стал сериал "Сестра Готорн" (Hawthorne, 2009-2011).

