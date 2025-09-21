Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству назвал это благородным поступком

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Просьба Ярослава Дронова (Shaman) не оценивать жюри его выступление на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" является благородным поступком и свидетельствует о его "духовном здоровье". Таким мнением в беседе с ТАСС поделился спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"[Это] абсолютно правильный шаг, потому что всегда на жюри влияет так или иначе атмосфера в стране, где проходит такого рода конкурс. Значение имеет и влияние публики. <…> Поэтому мне кажется, что это был абсолютно благородный и правильный шаг", - сказал Швыдкой.

Он подчеркнул, что хоть многие и могут счесть такую просьбу нарушением правил конкурса, но "жизнь мудрее и богаче любых правил".

"Думаю, что такой шаг со стороны исполнителя, который понимал, что он имеет очень большие шансы на победу, свидетельствует о его духовном здоровье", - резюмировал Швыдкой.

После своего выступления на "Интервидении", финал которого состоялся 20 сентября, Shaman попросил жюри не оценивать его на конкурсе. Как отметил исполнитель, гостеприимство - это неотъемлемая часть души народа России, и по законам гостеприимства он "не имеет права претендовать на победу".

Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук, набрав 422 балла. По правилам конкурса, он получил статуэтку и 30 млн в национальной валюте. Как рассказал журналистам Дык Фук после победы, часть выигрыша он планирует направить на благотворительность в РФ.

ТАСС - информационный партнер конкурса.