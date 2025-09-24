Поэтесса положительно отметила личности музыкальных исполнителей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Творчество народной артистки России Надежды Кадышевой и заслуженной артистки России Татьяны Булановой можно назвать "настоящим", что делает его популярным среди молодежи. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась поэтесса Лариса Рубальская.

"У каждой из них есть своя "настоящесть". У Булановой прекрасный голос и хорошие песни. Она очень чувствительная и восприимчивая. В жизни она ведет себя достойно, за ней нет никакого "грязного хвоста". Все это имеет значение. Я думаю, что если бы про нее каждый день писали гадости, люди бы не ходили на ее концерты и не ждали бы ее выступлений", - сказала она, отвечая на вопрос о причинах популярности Кадышевой и Булановой среди молодого поколения.

Кадышеву Рубальская назвала "необыкновенной личностью". "Она великолепно поет. Я знаю, что ее часто критикуют, но, например, я люблю ее слушать. У нее замечательные народные песни", - подчеркнула собеседница агентства.

Ранее в интервью ТАСС народный артист РФ Филипп Киркоров отметил, что популярность артисток обусловлена стремлением молодежи к искренней, настоящей музыке.

О поэтессе

Рубальская родилась 24 сентября в 1945 году в Москве. Она начала поэтическую деятельность в 1983 году после знакомства с композитором и певцом Владимиром Мигулей. Первая песня на ее стихи - "Воспоминание" (музыка Владимира Мигули, исполнение Валентины Толкуновой). Всего поэтесса написала тексты более чем к 600 песням. Сотрудничала с композиторами Давидом Тухмановым, Вячеславом Добрыниным, Сергеем Березиным, Игорем Крутым, Аркадием Укупником, Виктором Чайкой.

Песни Рубальской исполняют артисты отечественной эстрады: Филипп Киркоров ("Виноват я, виноват", "Ночной бал"), Михаил Муромов ("Странная женщина"), Ирина Аллегрова ("Угонщица", "Транзитный пассажир"), Валерий Леонтьев ("Бродяга-аккордеон", "Мулатка-шоколадка"), Александр Малинин ("Напрасные слова"), Алсу ("Свет в твоем окне") и другие.

Поэтесса опубликовала несколько сборников своих произведений, среди них "Танго утраченных грез" (2002), "Кольцо горячих рук" (2004), "Свет в твоем окне" (2012), "Случайный роман" (2014), "Моя душа настроена на осень" (2018). В 2003 году основала компанию "Агентство праздников Ларисы Рубальской", занимающуюся проведением праздничных и деловых мероприятий. Член Союза писателей Москвы. Многократный лауреат телевизионного конкурса "Песня года".