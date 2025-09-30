Двукратный номинант на премию "Оскар" Бенедикт Камбербэтч сыграл овдовевшего отца, который в одиночку воспитывает детей и сталкивается с пугающим пернатым существом в своем доме. Монстр, похожий на ворона, становится олицетворением горя и в то же время надеждой на принятие утраты. Критики называют эту работу одной из лучших в карьере актера. Мировая премьера фильма "Сущность" состоялась на кинофестивале Sundance в январе 2025 года, а европейская премьера прошла в феврале на 75-м Берлинском кинофестивале. Совсем скоро картина доберется и до российского проката.

О чем фильм

Сценарий основан на дебютном романе британского писателя Макса Портера Grief Is the Thing with Feathers (дословно "Горе — это нечто с перьями" — прим. ТАСС), вышедшем в 2015 году. В центре истории — талантливый иллюстратор, отец, который в одиночку воспитывает двоих маленьких сыновей после внезапной смерти жены. Герой не может справиться с горем и постепенно теряет связь с реальностью. Однажды в его квартире появляется загадочная сущность в образе огромного ворона, словно сошедшего с его же рисунков. Монстр питается страхами, а еще провоцирует отца и детей на столкновение с собственными эмоциями.

По словам режиссера Дилана Саузерна, мистическое существо должно помочь семье пережить утрату, провести героев через все стадии горя. Ворон становится одновременно антагонистом и трикстером, защитником, терапевтом и няней для осиротевшей семьи. Он останется с мужчиной и детьми до тех пор, пока они больше не будут в нем нуждаться. В рамках "Берлинале" создатели картины упомянули, что главная идея фильма заключается в том, что с горем можно справиться, если есть надежда.

Кто работал над фильмом "Сущность"

Для режиссера Дилана Саузерна это дебют в полнометражном игровом кино. Прежде он работал в основном над документальными фильмами о музыкантах. В интервью Screensphere Саузерн рассказал, что прочитал книгу Макса Портера еще в 2015 году — тогда его потрясли глубина и необычный подход писателя к теме горя. Изначально режиссер считал книгу "неэкранизируемой", но постепенно нашел способ перенести ее на большой экран. Процесс адаптации занял почти 10 лет — от получения прав на экранизацию до выхода в кинотеатрах.

Кадр из фильма "Сущность" © Кинопрокатная компания World Pictures

Главного героя, овдовевшего отца, сыграл Бенедикт Камбербэтч ("Шерлок", "Игра в имитацию", "Человек-паук: Нет пути домой"). "Честно говоря, это было завораживающе", — описал Саузерн работу с Камбербэтчем. Он отметил, что актер мастерски погружался в те состояния, которые предполагала роль. "Бенедикт доверял мне, несмотря на то что это был мой первый фильм. Это было действительно хорошее партнерство", — добавил режиссер.

На пресс-конференции, состоявшейся в рамках Берлинале, Бенедикт Камбербэтч рассказал, что в фильме "показана мужская скорбь, сила быть слабым, уязвимым, открытым и способным учиться на своих ошибках, а не противостоять им". Также актер заявил: "Неуверенность и эмоциональная уязвимость не являются приоритетами для "альфа-самца", который обычно ассоциируется с сильным мужчиной, с тем, какой должна быть мужественность. И я очень рад быть частью истории, которая идет в противоположном направлении".

Ворона озвучил Дэвид Тьюлис ("Мальчик в полосатой пижаме", "Вселенная Стивена Хокинга", "Семь лет в Тибете"), наиболее известный по роли Римуса Люпина в серии фильмов о Гарри Поттере. Также в пресс-релизе кинопрокатной компании World Pictures говорится, что в картине снялись Джесси Кейв, Сэм Спруэлл, Винетт Робинсон, Лео Билл и другие.

Что говорят критики

На агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила смешанные отзывы и набрала 53% свежести из 100%. Основные претензии критиков связаны с предсказуемостью сюжета и прямолинейностью метафор. В то же время все единодушно хвалят игру Бенедикта Камбербэтча. Билдж Эбири из Vulture назвал "Сущность" одним из лучших появлений актера. Солидарна с ним и Фионнуала Халлиган из Screen Daily: она считает, что Камбербэтч продемонстрировал полную отдачу, и это его лучшая работа за многие годы. По ее же словам, в картине "много блестящего, хотя потеря нюансов при переводе со страницы на экран сводит мощный коктейль эмоций к более плоско изображенным стадиям и последствиям горя".

Кадр из фильма "Сущность" © Кинопрокатная компания World Pictures

Бенджамин Ли из The Guardian критикует картину за то, что она "недостаточно страшная и захватывающая как хоррор и недостаточно психологически проницательная как драма". Меган Наварро из Bloody Disgusting считает, что "Саузерн адаптировал роман с поэтической элегантностью, но фильм слишком сдержан в эмоциональном плане, поскольку привычное изображение семьи, терзаемой горем, превратилось в настоящее шоу ужасов". В то же время Николя Рапольд в рецензии для Financial Times пишет, что "одного лишь изможденного, выразительного лица Камбербэтча было бы достаточно, чтобы рассказать всю историю". Отзывы противоречивы, и, видимо, это тот случай, когда лучше увидеть фильм (и игру Камбербэтча) самому, чем прочитать дюжину голливудских рецензий.

Дарья Шаталова