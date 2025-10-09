Кинокритик Сычев назвал сценарии писателя Краснахоркаи исследованием природы зла

Это очень актуальная тема, отметил Сергей Сычев

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Фильмы, снятые по произведениям венгерского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 2025 года Ласло Краснахоркаи, посвящены исследованию природы зла и остаются актуальными в контексте мировой истории. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил кинокритик Сергей Сычев.

"Самое главное в тех фильмах, которые я смотрел, то есть "Туринская лошадь" и "Сатанинское танго", связано с тем, что они посвящены исследованию природы зла в мире. Это очень актуальная тема, потому что все события нашей истории заставляют задуматься о том, почему, несмотря на все достижения человеческой цивилизации - искусство, культуру, социальное устройство, - внезапно возникает зло, которое оказывается выше возможности его преодоления, выше человеческого понимания, социальных сдерживающих факторов и любой культуры", - отметил Сычев.

По его словам, венгерский режиссер Бела Тарр, экранизируя произведения Краснахоркаи, "ищет мистические и иррациональные корни зла". "Если смотреть эти картины, становится понятно, что зло просто возникает, оно растворено в природе, в какой-то момент концентрируется, возникает и заражает собой людей, и, по всей видимости, поделать с этим ничего нельзя. Если диагноз, который они ставят вдвоем в своих работах, верен, то выхода особого у человечества нет", - добавил критик.

Сычев подчеркнул, что фильмы по произведениям Краснахоркаи отличаются пессимистическим мировоззрением, однако обладают мощным эмоциональным воздействием. "Их трудно смотреть, хотя, безусловно, каждый, кто хотя бы одну картину Бела Тарра посмотрит, уже никогда ее не забудет. А значит, свою цель она выполняет. Как минимум эти картины заставляют задуматься и прочувствовать эту странно-иррациональную природу зла, которую так точно описывает Краснахоркаи", - заключил он.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию в области литературы за 2025 год получит венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Писателя отметили премией "за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства".