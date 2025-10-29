Статья

Мечтатель из запорожского села спасает "Мертвые души". Что известно о фильме "Паромщик"

30 октября картина о деревенской жизни и ожидании чуда выходит в российский прокат

"Паромщик" — драмеди Федора Попова о простых жителях запорожского села, наших современниках. В центре истории — паромщик Константиныч, который перевозит односельчан с одного берега на другой, а еще мечтает попасть в прошлое ради одной необычной цели. В картине снялись Артем Алексеев, Светлана Пермякова, Эдуард Радзюкевич, Анна Уколова, Наталия Медведева, Наталья Бергер и многие другие актеры, а также животные. Рассказываем, что известно о фильме и чего от него ожидать.

О чем фильм

События картины разворачиваются весной и летом 2022 года в запорожском селе. Главный герой — мечтательный и чудаковатый паромщик Константиныч, который своей непосредственностью и поступками напоминает героя русских сказок. После распада СССР старый мост через лиман был разобран на металлолом, и Константиныч стал единственным, кто перевозит людей на пароме, — соединяя берега и судьбы односельчан. Помимо этой миссии у паромщика есть заветная мечта — построить машину времени, чтобы вернуться в прошлое и спасти второй том "Мертвых душ" Гоголя. Односельчане поддерживают фантастическую затею, будто в глубине души тоже верят, что чудеса возможны.

"Я хотел, чтобы образ был собирательным. Константиныч, русский по национальности, по отцу — грек. По матери — потомок тамбовских духоборов, религиозного движения, которое процветало во времена правления Екатерины II. Он со всеми характеристиками, свойственными русскому человеку: романтик, слегка блаженный, верный, очень упертый", — передает пресс-служба слова режиссера Федора Попова о герое.

Константиныч — верный муж и хороший отец, но ему приходится делать выбор между семьей и своей миссией. Жена паромщика уезжает за границу, однако дочь возвращается в родное село к отцу. Тем временем в деревне неожиданно появляется американская журналистка Бэтти — между ней и паромщиком возникают нежные чувства. Впрочем, создатели картины говорят, что это не типичная романтическая линия. "Он не способен на предательство — с Бэтти у него духовная связь", — считает исполнитель главной роли Артем Алексеев. "Наш фильм о верности — верности себе, своим близким, родным и сельчанам, а также верности делу, которым ты занимаешься", — поделился в разговоре с ТАСС режиссер и продюсер Федор Попов.

Съемочная группа и актерский состав

Самая известная режиссерская работа Федора Попова — военная драма "Коридор бессмертия" (2019) о периоде блокады Ленинграда. Объясняя замысел "Паромщика", Попов говорит: "Мы не ставили перед собой задачу снять картину про СВО. Не потому, что против, а потому, что я не считаю себя вправе говорить о том, через что не прошел. Из сытой Москвы говорить о людях, отдающих свои жизни за защиту Отечества, для меня невозможно. В центре нашего внимания были люди, которые рядом с событиями, жизнь которых изменилась не по их воле. Но которые сохраняют любовь, верность своей земле и корням".

Константиныча играет Артем Алексеев ("Противостояние", "Золотая Орда"), который прежде появился в главной мужской роли в "Коридоре бессмертия". "Артема я хорошо знал, он великолепно сыграл в моей предыдущей картине, но хотелось повыбирать. В итоге я так и не нашел никого лучше для этой роли и паромщика сыграл он", — сказал Федор Попов.

"Мой герой — человек, который соединяет берега, соединяет людей, — цитирует пресс-служба Артема Алексеева. — Есть в нем что-то мифологическое. <...> Константиныч не сумасшедший и не юродивый, просто живет в своем мире — мире добра и любви".

Жену Константиныча сыграла Анна Уколова, с которой режиссер знаком более 20 лет — актриса снималась в его фильме "Четыре таксиста и собака" (2004). В роли дочки — Диана Деева. В американскую журналистку Бэтти перевоплотилась актриса Наталья Бергер. "У меня было много примеров из окружения, которые помогли создать образ Бэтти. Но больше всего меня вдохновила Мила Йовович — она говорит по-русски с американским акцентом, и я ориентировалась на ее произношение", — сказала артистка.

Аркадия, друга паромщика, играет звезда "6 кадров" Эдуард Радзюкевич. Артист хотел сделать своего персонажа более объемным — Аркадий с подачи Радзюкевича запел, а еще обзавелся особыми манерами, которые пока держатся в секрете. К созданию образа актер подошел с энтузиазмом: "Я несколько месяцев специально отращивал бороду и бакенбарды, чтобы все выглядело естественно. Между съемками у меня был перерыв почти месяц, и в этот промежуток я держал прическу, ухаживал за ней как за огородом".

Светлану Пермякову увидим в образе колоритной деревенской женщины. По сюжету она души не чает в своей корове Юльке, которая готовится отелиться. Юльку сыграла корова Майя из соседнего хозяйства — ее никогда не дрессировали, фильм стал для нее дебютным, но Светлане удалось найти подход к животному. "Майка делала в кадре все, что надо: слушала меня, когда я с ней разговаривала, поворачивалась в нужные моменты, шла рядом, ждала, откликалась на имя Юлька. Партнерство было превосходным, всем бы так работать", — приводит пресс-служба слова Пермяковой. В съемках фильма в целом поучаствовало немало животных — коты, собаки, корова, теленок, поросенок.

Интересные факты о съемках

Идея картины родилась летом 2023 года — за год до начала съемок. В поисках локаций для фильма творческая группа объехала множество мест — от Краснодара до воссоединенных территорий. Подходящую натуру обнаружили у залива в районе Таганрога — съемки там проходили в августе и сентябре 2024 года.

"Хочу отметить, что мы снимали с реальными пейзажами, без зеленых экранов и павильонов", — рассказала Светлана Пермякова. "Мы работали на лимане, где ветер и солнце, — моменты были потрясающие!" — поделилась она с пресс-службой. Тем не менее столкнулись кинематографисты и с сюрпризами, которые подкинула природа: в сентябре погода испортилась, вода сильно отступила — паром оказался на мели. Съемочной команде пришлось перекраивать график, подстраиваться под погоду и даже углублять дно залива.

Сложности возникли и с поиском неофициального главного героя — парома. В местах, где планировались съемки, подходящих плавсредств не было. "Мы даже думали о том, чтобы соорудить паром из понтонов. Это была крайность, но у нас уже даже чертежи были", — рассказал режиссер пресс-службе. В итоге подходящий паром нашли в Новороссийске: ему пришлось пережить долгий путь по воде и превращение из жизнерадостно-красного судна в "бывалое", с чем помогли художники в Керчи.

По словам режиссера, некоторые сцены доснимали в Москве и Подмосковье. В некоторых из них использовали графику — в том числе в сцене взрыва парома.

Что говорят участники проекта

В интервью "Аргументам недели" Федор Попов рассказал, что ориентиром для него был фильм Эмира Кустурицы "Жизнь как чудо" — оттуда он перенял "смелость жанра". "Я не мог снимать чистую драму, а комедию в нашем контексте делать нельзя. Тема обязывает. Мы приняли решение, чтобы это не была трагедия. Юмор есть везде, даже в самых тяжелых обстоятельствах", — поделился режиссер с изданием.

По словам Светланы Пермяковой, "Паромщик" — "картина о хорошем". "Вы увидите потрясающие краски и персонажей: добрых, естественных, правильных, без всякого наигрыша, — все соскучились по такому в кинематографе. Мы старались сделать все максимально достоверно и правдиво, такой посыл исходил от режиссера", — рассказала актриса пресс-службе.

Эдуард Радзюкевич считает, что картина "затрагивает вечные вопросы". "Вера в мечту, надежда на то, что она обязательно сбудется. Да, надо стараться, добиваться, ждать, но главное — чтобы мечты были и сбывались", — сказал актер.

"В жизни грустное и смешное часто идут рядом. Эта картина позволяет взглянуть на нашу реальность со стороны — и где-то погрустить, а где-то улыбнуться. Возможно, наш фильм сделает зрителей немного терпимее и добрее к ближним", — цитирует пресс-служба Наталью Бергер. ​​​​​​

Дарья Шаталова