Академия Российского телевидения: Николаев вел передачи, любимые миллионами

Среди них были "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики" и многие другие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Телеведущий Юрий Николаев был корифеем отечественного телевидения, передачи, которые он вел, были не просто рейтинговыми, а по-настоящему любимыми у миллионов зрителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Академии Российского телевидения.

"Ушел из жизни Юрий Александрович Николаев - корифей отечественного телевидения, народный артист России. Он был членом Академии Российского телевидения с 2007 года. Он начинал как актер театра и кино. Однако известен зрителям по телепередачам "Утренняя почта", созданной им "Утренней звезде", "Достояние республики" и многим другим. Эти программы были не просто рейтинговыми, а по-настоящему любимыми передачами миллионов зрителей", - говорится в сообщении.

Академия Российского телевидения выразила свои соболезнования в связи со смертью телеведущего.

Ранее о смерти Николаева сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе. Эту информацию ТАСС подтвердили и в семье ведущего.

Николаев - российский телеведущий, актер и продюсер. Известен по телепрограммам "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время" и "Честное слово с Юрием Николаевым". В качестве киноактера снимался в фильмах "Большие перегоны", "Девушка из камеры № 25", "Прежде, чем расстаться" и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга "Здесь все по-честному". Николаев является народным артистом РФ (1998), награжден орденами Дружбы и Почета, а также отмечен благодарностью президента РФ и почетной грамотой президента РФ.