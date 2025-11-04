Статья

"Не опускайте руки и верьте в свою звезду". Жизнь и взгляды Юрия Николаева

Умер народный артист России Юрий Николаев. ТАСС собрал высказывания телеведущего, которые характеризуют его жизнь

Умер без преувеличения человек - легенда отечественного телевидения Юрий Николаев. ТАСС попытался передать, каким был артист, собрав его яркие высказывания.

Про творческий путь

"С детства привык к тому, что мою свободу не ограничивали. Рос в атмосфере любви и понимания, всегда старались найти компромисс с родителями. В детский сад ходить не любил, и они мне подыскали хорошую няню", - рассказывал о детстве Николаев.

В интервью газете "Известия" он признавался, что "никогда не думал о телевидении". "Считал, что актерская профессия свяжет меня с театром и кино", - говорил ведущий.

По его словам, к телевидению он относился как к возможности заработать. "В театре получал 85 рублей. На тот момент мы с Элеонорой только поженились. Жена училась, ее стипендии и моей зарплаты было маловато. В 1975 году меня пригласили в штат отдела дикторов Центрального телевидения и сразу предложили 150", - признавался Николаев.

Рассуждая об успехе "Утренней почты", Николаев говорил, что "самоирония - одна из причин, по которой мы нашли общий язык с телезрителями". "Никогда не делал из себя супергероя. Лучше мы вместе посмеемся над ситуацией, над моим одеянием", - говорил он.

Появление в кадре человека без галстука и пиджака, отмечал ведущий, "говорившего не в общепринятой официальной тональности выглядело крайне вызывающе". "Я мог сесть вполоборота, закинув ногу на ногу. За что был частым гостем в кабинетах начальства. И искренне не понимал: ну почему нельзя?", - удивлялся Николаев.

Однажды он признался, что считает себя перфекционистом и в деле гиперответственным. "Я всю жизнь боролся с самокопанием, самоедством, самоанализом. Хотя самоанализ все же необходим, но до определенной черты. Когда он переходит в самоедство, это плохо. Мне кажется, что многим звездам это чувство незнакомо. Обзавелись кортежами машин, охраной, штатом обслуги. Они считают, что все что ни делают - прекрасно, и все "тащатся" от них. Мне это непонятно и неприятно", - указывал он.

Николаев рассказывал: "Сейчас есть такое дело, как пиар. Я никогда не думал, чтобы пригласить агента, который бы занимался моим продвижением, создавал образ. Все, что мы делали, было интуитивно и искренне".

Про собственный проект

Он вспоминал, что "в 90-е телеэкраны наполнились чернухой, словно зеркало отражая непростой период в стране". "После работы люди спешили домой, чтобы отдохнуть включали телевизор, а там - наркотики, проституция, бандитизм. А что говорить о детях, которые впитывали происходящее как губка? Тогда я решил: пора делать добрую, яркую программу в формате музыкального конкурса. С красивой сценой, улыбающимися, талантливыми детьми, честным жюри и "живым" звуком без фонограммы. И, самое главное, связывающую поколения", - рассказывал Николаев.

Он признавался: "Бог не одарил нас с супругой детьми, но я принял это и нашел свое предназначение, миссию - отдал всего себя воспитанию и развитию детских талантов по всей стране, от Камчатки до Калининграда…"

Он указывал ТАСС, что изначально не задумывал "Утреннюю звезду" как конкурс. "Я взял конкурсную основу для сюжета, для интриги, чтобы зритель начал сопереживать. Но уже через год-полтора передачу стали воспринимать в полной мере как конкурс, я видел афиши: "Лауреат конкурса "Утренняя звезда", - говорил Николаев.

Открывать новые имена, признавался телеведущий, ему было интереснее, "чем в очередной раз показывать музыкальные видео знаменитостей". "Когда я увидел тех же Юлю Началову или Валерию, я сразу сказал: "Если с мозгами все будет хорошо, то это звезда". Пелагея тоже", - отмечал ведущий.

“Еще будучи ведущим "Утренней почты", настаивал, чтобы в передаче участвовали не только состоявшиеся, но и перспективные исполнители. Благодаря этому на всю страну смогли заявить о себе такие разные артисты, как гитарист Виктор Зинчук, бит-квартет "Секрет", кабаре-дует "Академия", - говорил он.

При этом Николаев признавался, что ему "очень легко было работать с детьми и очень трудно общаться с их родителями и руководителями”.

"В начинающем артисте главное для меня было - чистое, без грима и украшательств, лицо, абсолютная органика действия ребенка на сцене, его непредсказуемость и даже оговорки… За 12 лет существования программа превратилась в целое движение, стала настоящей колыбелью таланта для таких исполнителей как Пелагея, Зара, Валерия, Юлия Началова, Сергей Лазарев, Алсу, Анжелика Варум, Влад Тополов, Алексей Чумаков…", - говорил Николаев.

Рассуждая о возможности воссоздать свои проекты на ТВ, Николаев отмечал, что "люди же будут сравнивать - меня с тем Николаевым и в целом с огромным количеством других программ". "Не хочу возрождать ни "Утреннюю почту", ни "Утреннюю звезду". И так достаточно воспитанников благодарны мне, говорят об этом. Нет смысла, нельзя войти дважды в одну реку", - признавался он.

Про дружбу

"За такую долгую жизнь на телевидении, да и не только, главное, в чем мне повезло, - это огромное количество встреч с очень хорошими, удивительными людьми, которых я считаю своими учителями, хотя они об этом даже не знают. Кто-то из них в своих фразах, воспоминаниях что-то мне кидал, и это оставалось", - признавался телеведущий.

Обычно все говорят, отмечал он, что достаточно двух-трех друзей на всю жизнь. Николаев говорил: "Но есть друзья, с которыми я знаком со школьной скамьи. И они занимают особое место в моем сердце".

"Часто присутствовал на съемочной площадке у своего друга Никиты Михалкова, который, может быть сам того не подозревая, настолько много мне дал, что слова просто излишни. В понимании жизни, дружбы, семьи - всему я научился у него", - говорил Николаев.

Он вспоминал, что ему довелось познакомиться с легендами мирового экрана и сцены, такими, как Род Стюарт, Джек Николсон, Грегори Пек, Одри Хепберн, Жан-Клод Ван Дамм, Марчелло Мастроянни. "Неоднократно обращал внимание, что чем выше человек по положению, тем проще он в общении", - делился опытом ведущий.

С Марчелло была неприятная история, рассказывал Николаев. "Это было в Ленинграде, он снимался у Никиты Михалкова, и Никита Сергеевич предложил нам пойти погулять, потрепаться. Мой английский позволял. Мы идем по набережной, и вдруг из-за угла выбегают тинейджеры, лет по 14–15. "Юрий Николаев, Юрий Николаев", - и дают мне какие-то бумажки, чтобы я подписал. А я стою с легендой мирового кино. Пишу дрожащей рукой какие-то там автографы, а Марчелло Мастроянни стоит и наблюдает за этой сценой. Пацаны и девчонки на него вообще ноль внимания, а я синий, фиолетовый, желтый, зеленый… Постарался поскорее их отправить, и Марчелло говорит: "Что ты хочешь? Это другое поколение, они смотрят телевизор, а не кино". Точно как сейчас, когда все используют компьютеры и не смотрят телевизоры", - вспоминал он.

Он вспоминал, что с Игорем Николаевым, у которого отчество Юрьевич, "мы шутливо называли друг друга "папой" и "сыном". "И все были уверены, что я протащил в "Утреннюю почту" родственника по блату. Миф этот мы не развенчивали и не развенчиваем. Даже песню записали вместе "Остров Юрий" на стихи настоящего отца Игоря, поэта Юрия Ивановича Николаева”, - делился телеведущий.

Про жизненные принципы

"Я, как человек из другого поколения, не могу слышать мат ни со сцены, ни с телевизионного экрана. Я считаю это неправильным… Но и когда на сцене раздеваются, это, наверное, тоже неуместно, это для ночных клубов", - говорил он.

Рассказывая, почему он никогда не оспаривает сплетни и небылицы о себе, Николаев признавался, что сначала горячился, обращался к знакомым юристам, чтобы подать в суд. "А они мне отвечали: "Ну выиграем мы 20 тысяч рублей, а рекламу дадим этому изданию на 20 тысяч долларов. Они только этого и ждут". Написали - и написали. Умный человек в это никогда не поверит", - говорил Николаев.

"Никогда не опускайте руки и верьте в свою звезду! Актерская судьба - достаточно тернистый путь, полный как счастливых моментов, так и трудностей. Если взять мою, то количество кино- и фотопроб, в которых принимал участие, несопоставимо с тем сколько раз меня утверждали. Но при этом каждый раз приобретал какой-то опыт", - мотивировал он.

Александр Темнов