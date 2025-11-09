В Театре Вахтангова простятся с народным артистом РФ Симоновым

Дата и время будут известны позднее

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с ведущим актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова народным артистом РФ Владимиром Симоновым пройдет в стенах театра. Об этом сообщил ТАСС директор культурного учреждения заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

"Прощание с Владимиром Александровичем, безусловно, пройдет в нашем театре. Дату и время мы сообщим позднее", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник, близкий к окружению Симонова, сообщил агентству, что актер умер в возрасте 68 лет. Впоследствии информацию подтвердили в Театре Вахтангова. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.