Симонова назвали одним из самых одаренных артистов Театра Вахтангова

Актер умер в возрасте 68 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ Владимир Симонов был одним из наиболее одаренных актеров труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Словами соболезнования в связи со смертью мастера поделился с ТАСС директор театра заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

Читайте также

От "Кота в сапогах" до "Пальмы". Творческий путь Владимира Симонова

Ранее сообщалось, что актер умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

"Владимир Александрович оставил не просто творческий след - он внес огромный вклад в историю Вахтанговского театра. Симонов был одним из самых одаренных артистов в нашей труппе. Сегодня в труппе состоят два его сына - Василий и Володя, а также жена Яна Соболевская. Всем им я выражаю искренние слова сочувствия", - сказал собеседник агентства.