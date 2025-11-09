Маковецкий назвал актера Симонова уникальным партнером по сцене

Артист умер в возрасте 68 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ ведущий актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Владимир Симонов был уникальным партнером по сцене. Об этом заявил ТАСС народный артист РФ Сергей Маковецкий, вспоминая ушедшего из жизни коллегу.

Читайте также

От "Кота в сапогах" до "Пальмы". Творческий путь Владимира Симонова

Ранее источник, близкий к окружению Симонова, сообщил агентству о том, что актер умер в возрасте 68 лет. Впоследствии информацию подтвердили в Театре Вахтангова. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.