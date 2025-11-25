Статья

"Наши люди в булочную на такси не ездят". Как Нонна Мордюкова стала легендой кино

25 ноября исполняется 100 лет со дня рождения народной артистки

Нонна Мордюкова, 1991 год © Николай Малышев/ ТАСС

Нонна Мордюкова — советская и российская актриса, которой удалось завоевать публику еще с первого появления на экране — в фильме "Молодая гвардия". На ее счету полсотни ролей, ее именем названа малая планета Солнечной системы — астероид (4022) Нонна, а фразы ее героинь превратились в крылатые выражения. Вспоминаем, как девочка из села, мечтавшая "выучиться на Любовь Орлову", стала одним из символов советского кино.

"Необходимость быть актрисой"

Полное имя Нонны Мордюковой — Ноябрина, по месяцу ее рождения. Будущая звезда родилась в селе Константиновка (ныне — город в Донецкой области), но почти все детство провела на Кубани. Ее мать была председателем колхоза, отец — военным.

Нонне пришлось рано повзрослеть — она была старшей среди шести детей в семье, подростком застала Великую Отечественную войну. Отец ушел на фронт, и они с матерью остались "за старших" — на оккупированной немцами территории. "Страшно, когда летит бомба и ты знаешь, что, если она издает шум "хар-хар" — как лопухи от ветра, — значит, взорвется где-то совсем близко, а если просто свистит, то пролетит мимо. Страшно, когда вызывают по повестке кого-то в немецкую комендатуру", — вспоминала военные годы Мордюкова в своей книге "Казачка".

Нонна Мордюкова (слева) с семьей © Госкаталог/ Отдел "Дом-музей Т.Г. Соломаха" муниципального казенного учреждения Попутненского сельского поселения "Культурно-досуговое, музейно-выставочное и социальное объединение"

С детства Нонна любила петь, а о том, чтобы стать артисткой, впервые задумалась в 11–12 лет. О том моменте она писала в мемуарах так: "Помню, как по радио передавали "длинную" музыку (так я называла тогда классические произведения). И уж не знаю, как это случилось, но музыка заставила меня почему-то накинуть на себя кусок марли и, глядя в зеркало, в одну точку, идти и идти вперед к нему. Музыка, медленное движение, собранный взгляд — и рыдания подступали к горлу <...> Так во мне родилась и выплеснулась впервые моя потребность, необходимость быть актрисой".

В своем желании она укрепилась после того, как посмотрела фильм "Богдан Хмельницкий" (1941). Ей так понравился исполнитель главной роли Николай Мордвинов, что она отправила ему письмо: "Как выучиться на Любовь Орлову?" Знаменитый актер ответил, что Нонне нужно окончить школу и отправиться поступать в Москву. После окончания войны Мордюкова так и поступила: "взяла шестнадцать рублей, подкрасила немного губы типографской краской" и уехала покорять столицу.

Триумф "Молодой гвардии"

В 1945 году Нонна Мордюкова поступила во ВГИК: с первого раза, хотя к экзаменам не готовилась и даже не подозревала, что ей нужно было выучить стихи, басню, прозу. Сначала от растерянности она расплакалась перед комиссией, а потом собралась и выкрутилась — разыграла сценки из детства на Кубани, изобразила своих знакомых, спела народные песни. Экзаменаторы впечатлились ее живостью, непосредственностью и настойчивостью: "Я уже как танк пошла на них. Думаю, пускай хоть полопаются, буду выступать столько, сколько сочту нужным <...> И чем больше я вдохновляюсь и "выдаю вокал", задрав голову, тем сильнее они смеются".

Нонна Мордюкова, 1946 год © Госкаталог/ КГБУ "ГМИЛИКА"

Судьба улыбнулась Нонне Мордюковой, когда она училась еще на втором курсе. Режиссер Сергей Герасимов ставил фильм по роману Александра Фадеева "Молодая гвардия" (1948). Ульяну Громову готовилась играть другая студентка ВГИКа — Клара Лучко: она была ученицей Герасимова и репетировала эту роль в выпускном спектакле. Однако, увидев Мордюкову, режиссер передумал: Кларе достался лишь эпизод, а Нонна сыграла Громову.

"Молодая гвардия" принесла Мордюковой всесоюзную известность и Сталинскую премию первой степени. Годы спустя актриса писала: "Было много картин, ролей, но "Молодая гвардия" осталась самой дорогой, как родная сестра, это была наша путевка в творческую жизнь".

"Чужая родня" и эпоха возрождения

В то же время, как это часто бывает, фильм прогремел и сделал Мордюкову заложницей роли: она так прочно ассоциировалась с образом смелой казачки, что режиссеры не видели ее в иных амплуа. После яркого дебюта актриса не снималась на протяжении четырех лет. Впрочем, современники утверждали, что была на то и другая причина: во время съемок "Молодой гвардии" Герасимов влюбился в начинающую артистку, а она предпочла ему другого — однокурсника Вячеслава Тихонова. "Герасимов ставил палки в колеса. Он ей мстил", — вспоминала Людмила Мордюкова, сестра актрисы.

Спасение пришло в 1955 году, когда режиссер Михаил Швейцер нарушил негласный запрет и пригласил Мордюкову на главную роль в драму "Чужая родня". Выход картины стал поворотной точкой: никто больше не мог игнорировать самобытность и талант актрисы. К тому же ролью Стеши Ряшкиной Мордюкова заявила о себе в другом амплуа — простой русской женщины, сильной, с трудной судьбой. Режиссеры стали активно предлагать ей роли, и на протяжении следующих двух десятилетий Мордюкова создала галерею мощных женских образов: колхозница Саша Потапова в "Простой истории" (1960, реж. Юрий Егоров), несчастная Доня Трубникова в "Председателе" (1964, реж. Алексей Салтыков), хуторянка Наталья в картине "Они сражались за Родину" (1975, реж. Сергей Бондарчук) и многие другие. Мордюкова мечтала сыграть Аксинью в экранизации "Тихого Дона", однако Герасимов, снимавший этот фильм, не предложил ей роль.

Вершины творчества

Блистала Нонна Мордюкова не только в трагических, но и комедийных ролях. Одной из ее визитных карточек стала роль купчихи Домны Евстигнеевны Белотеловой в "Женитьбе Бальзаминова" (1964, реж. Константин Воинов).

По-настоящему народным стал образ управдома Варвары Сергеевны Плющ в комедии "Бриллиантовая рука" (1969) Леонида Гайдая. Хотя редакторы киностудии изначально считали выбор Мордюковой неудачным — ее игра им казалась "слишком фельетонной", режиссер настоял на своем. Артистка на съемках стала душой коллектива. Журналистка "Советского экрана" Л. Ягункова, побывавшая на киноплощадке в июне 1968 года, писала: "Нонна Мордюкова и Станислав Чекан — люди, что называется, "с атмосферой": при них все чувствуют себя как-то прямее, моложе, ну, что ли, зажигательнее". Почувствовали эту магию и зрители, когда комедия вышла на экраны. Фразы управдомши Плющ — "Наши люди в булочную на такси не ездят!", "Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае!", "Если не будут брать, отключим газ" — стали крылатыми выражениями, которые до сих пор ходят в народе.

В 1977 году режиссер Григорий Чухрай снял фильм "Трясина". В нем Мордюкова сыграла Матрену Быстрову — крестьянку, которая, стараясь спасти младшего сына от фронта, в результате губит и его, и себя. Это был один из самых сложных и трагических образов в ее карьере. Фильм был снят совершенно необычно для советского кинематографа — в нем не было ни героев, ни батальных сцен, ни победоносного финала. Власти посчитали ленту идеологически вредной и отправили ее на полку на год. Однако когда фильм появился на экране в конце 1978 года, его высоко оценили. Мордюкова в этой роли показала весь спектр материнской любви — от нежности до слепоты.

Нонна Мордюкова и Леонид Гайдай, 1992 год © Валерий Христофоров/ ТАСС

Кстати, это был не единственный запрещенный фильм с Мордюковой. В 1967 году дебютант Александр Аскольдов снял фильм "Комиссар" по рассказу Василия Гроссмана "В городе Бердичеве". Актриса сыграла главную героиню — комиссара Красной армии Клавдию Вавилову, которая в годы Гражданской войны не уступает по смелости мужчинам, но оказывается перед сложным выбором, когда узнает о своей беременности. По сюжету она рожает ребенка, но оставляет его в семье бедного многодетного еврея Ефима Магазанника (Ролан Быков), а сама возвращается в армию. Фильм не прошел цензуру — его признали идеологически вредным и запретили, на полке он пролежал 20 лет. Однако когда все-таки вышел в 1987 году, попал на международный фестиваль "Берлинале": критики называли игру Мордюковой гениальной, а сама картина получила несколько призов.

Необычная история связана и с фильмом "Родня" (1981). Сценарий специально для Нонны Мордюковой написал Виктор Мережко — он обещал придумать для нее яркую, комедийную роль после тяжелой "Трясины", его же авторства. Актрисе материал понравился, и она сама предложила Никите Михалкову взяться за экранизацию. Тот согласился, однако на съемках трудности возникали одна за другой. Изначальный конфликт возник из-за того, что режиссер и артистка по-разному представляли себе облик героини: Мордюкова жаловалась, что Михалков делает из нее "страшную тетку с серебряными зубами", хотя она хотела играть привлекательную женщину с яркой помадой и на каблуках. Режиссер нагружал ее чемодан кирпичами, чтобы добиться достоверности в движениях, измотанная актриса за время съемок сильно похудела и несколько раз порывалась выйти из проекта, но собрала всю волю в кулак, когда до нее дошли слухи, что ее думают заменить на Римму Маркову. Несмотря на все разногласия, в итоге родился один из самых запоминающихся образов матери в советском кино.

Нонна Мордюкова, 1979 год © Александр Чумичев/ ТАСС

Среди других ярких фильмов с участием Нонны Мордюковой — "Война и мир" (1965, реж. Сергей Бондарчук), "Гори, гори, моя звезда" (1969, реж. Александр Митта), "Журавушка" (1969, реж. Николай Москаленко), "Вокзал для двоих" (1982, реж. Эльдар Рязанов), "Ширли-мырли" (1995, реж. Владимир Меньшов), "Мама" (1999, реж. Денис Евстигнеев).

Личная жизнь

Первым мужем Нонны Мордюковой был актер Вячеслав Тихонов. Они вместе учились во ВГИКе, а отношения между ними завязались во время съемок "Молодой гвардии". В 1950 году у пары родился сын Владимир, вскоре после этого артисты поженились. Их брак длился 13 лет.

За свою жизнь Мордюкова пережила несколько ярких романов. На съемках "Простой истории" она влюбилась в Василия Шукшина. После развода с Тихоновым артистка несколько лет жила гражданским браком с писателем Борисом Андроникашвили. Следующим избранником звезды был актер Владимир Сошальский.

"Сын был единственным мужчиной, которого Нонна любила преданно и верно всю жизнь, несмотря ни на что", — говорила сестра актрисы Людмила. Ранняя смерть Владимира в 1990 году стала тяжелым ударом для Мордюковой, от которого она не могла оправиться до конца дней.

За свою карьеру Нонна Мордюкова была удостоена множества профессиональных и государственных наград, получила ордена "За заслуги перед Отечеством" и звание народной артистки СССР (1974). До последних лет актриса продолжала заниматься творчеством и появляться на публике. Скончалась Нонна Мордюкова 6 июля 2008 года в возрасте 82 лет.

