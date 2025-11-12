Статья

Мрак после "Карнавальной ночи": как Гурченко боролась со статусом "второсортной" актрисы

12 ноября артистке исполнилось бы 90 лет. Вспоминаем, каким был путь артистки, и смотрим архивное, ранее не публиковавшееся видео

Людмила Гурченко © ТАСС

"Карнавальная ночь" сделала Людмилу Гурченко звездой, но "пять минут" славы обернулись для нее годами забвения — актрисе пришлось долго доказывать, что она "переросла" Леночку Крылову и способна на серьезные роли. За свою карьеру Гурченко сыграла почти в сотне фильмов, но за кадром ее жизнь была куда драматичнее многих сценариев — детство в немецкой оккупации, стремительный взлет и травля в советской прессе, падение и долгий путь к признанию, травмы на съемках и покорение Каннского кинофестиваля.

© Личный архив И. Нестеренко/ ТАСС

Люси в оккупации

Людмила Гурченко родилась в 1935 году в Харькове, хотя ее родители были родом из Смоленской губернии. Отец, Марк Гаврилович, был выходцем из бедной крестьянской семьи, а мать Елена Александровна происходила из дворян. Людмилу с детства окружали музыка и творчество — ее отец был баянистом и работал в филармонии. Он же выбрал для дочери имя: прямо накануне рождения так впечатлился американским фильмом "Акулы Нью-Йорка", что предложил назвать девочку в честь главной героини — Люси. "Но в роддоме папе сказали, что такого имени — Люси — в России нет. Есть имя Людмила. Это старое славянское имя. Означает "людям мила", — писала Гурченко в мемуарах. Родители согласились.

Когда началась война, Людмиле было шесть лет. Отец ушел на фронт добровольцем, а дочка с матерью остались в оккупированном Харькове — эвакуироваться им не удалось. В городе царил голод, но девочка нашла необычный способ добывать еду — однажды она запела перед немцами, и они дали ей кастрюльку супа. "Я знала, что теперь я маму голодной не оставлю. Я тоже вышла на работу. Вскоре при моем появлении немцы оживлялись и называли меня Лючия", — вспоминала Гурченко. Некоторые песни она исполняла на немецком, не зная его.

В 1943 году Харьков освободила Красная армия. Людмила вскоре пошла в школу, а Елена Александровна устроилась в кинотеатр ведущей "джаз-оркестра", который выступал перед сеансом. Маленькая Гурченко пересмотрела все фильмы, которые шли в кинотеатре, а еще поступила в музыкальную школу и твердо поняла, что хочет стать артисткой.

В 1953 году, получив аттестат, Людмила Гурченко отправилась покорять Москву. Не без приключений ей удалось поступить во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой — чтобы убедить комиссию, она пела и женским, и мужским голосом, танцевала и пыталась запомниться всеми способами. "Среди учеников Герасимова я как белая ворона. Я пришла на курс с большим аккордеоном, с желанием на экране петь и танцевать, с мечтой быть только музыкальной артисткой", — вспоминала актриса в своей книге "Аплодисменты".

"Карнавальная ночь" и случай, изменивший все

Судьба Людмилы Гурченко во многом складывалась из случайностей. Главная из них произошла на "Мосфильме" в 1956 году. Студентку пригласили на пробы в дебютный фильм Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", но съемка прошла неудачно — оператор был неопытным и плохо выставил свет. На главную роль утвердили другую девушку — актрису самодеятельности Людмилу Касьянову.

Людмила Гурченко во время проб на роль Лены Крыловой в фильме "Карнавальная ночь" © Лев Портер/ ТАСС

Спустя несколько съемочных дней стало ясно, что она не справляется, и тут случайно в коридорах "Мосфильмах" Иван Пырьев, директор киностудии, заметил Гурченко. Он пригласил ее на повторные пробы, и девушка успешно с ними справилась.

Кстати, "Карнавальная ночь" едва не попала под запрет — скандал разгорелся еще во время съемок, потому что худсовету картина совершенно не нравилась. Масла в огонь подлила и статья киноведа Киры Парамоновой в газете "Советская культура", в ней говорилось, что "на народные деньги по отвратительному сценарию юноша, считающий себя режиссером, снимает пошлую комедию с оглупляющими песенками". Выход картины состоялся благодаря режиссеру Михаилу Ромму, который в те годы пользовался большим авторитетом. Он поддержал Рязанова и Пырьева.

Роль Леночки Крыловой была третьей в фильмографии Гурченко, однако именно она обеспечила ей всесоюзную славу. После премьеры 21-летняя студентка превратилась в звезду — "Карнавальную ночь" посмотрели более 48 млн зрителей, картина стала лидером проката. Песня "Пять минут" зазвучала по всей стране, а советские женщины стали подражать стилю Гурченко — повторяли ее короткую завитую прическу и шили приталенные платья в стиле new look.

Цена славы и период забвения

"Карнавальная ночь" навсегда изменила судьбу Людмилы Гурченко, но в то же время сыграла с ней злую шутку. Образ Леночки Крыловой так "приклеился" к молодой актрисе, что режиссеры не хотели давать ей драматические роли. "После "Карнавальной ночи" я долгие годы была актрисой несерьезной — "актрисулькой" легкого жанра. Я на себе испытала эту второсортность", — вспоминала Гурченко в книге "Аплодисменты".

Специально для Людмилы написали сценарий музыкального фильма "Девушка с гитарой" (1958, реж. Александр Файнциммер), но картине не удалось повторить успех "Карнавальной ночи". В том же году артистку пригласили на разговор сотрудники КГБ, предложив сотрудничество, — в преддверии Всемирного фестиваля молодежи, где Людмила должна была общаться с иностранцами. "Я от предложений этих людей в черном отказалась. Так и сказала: я люблю Родину, но вот этого — не могу", — вспоминала Гурченко.

Чтобы найти себя и заработать денег, Гурченко много выступала — пела на заводах, шахтах, ездила по стране, участвовала в творческих встречах. Это была распространенная среди артистов практика, но Людмиле за эти подработки сильно досталось: в "Комсомольской правде" вышел посвященный ей фельетон "Чечетка налево". Текст был разгромным: "<...> И в помине нет уже у начинающей двадцатидвухлетней артистки робости перед зрителем, того душевного трепета, который переживает каждый настоящий художник <...> Какое уж тут творчество! Людмила снова и снова рассказывает эпизоды из своей биографии, а так как говорить-то ей, собственно, пока не о чем, и сделано ею еще очень мало, она дополняет этот рассказ исполнением все тех же песенок из кинофильма "Карнавальная ночь".

После публикации от артистки многие отвернулись — ей были не рады ни в кино, ни в театре, ни на радио, куда она предлагала свои песни. Фильмы с участием Гурченко выходили ежегодно, но заметных ролей актрисе не давали — в основном лишь эпизоды в проходных картинах. В 1960-х она устроилась в "Современник" и сыграла в нескольких спектаклях Олега Ефремова, но "не прижилась", как говорила сама артистка.

Длился период забвения больше 10 лет. Самыми яркими работами Людмилы Гурченко в то время стали небольшие роли в картинах "Женитьба Бальзаминова" (1964), "Дорога на Рюбецаль" (1970) и "Корона Российской империи, или Снова неуловимые" (1971). А еще роль Сони в военном фильме "Балтийское небо" (1960, реж. Владимир Венгеров) — первая драматическая в карьере артистки. "Выходили на экраны фильмы, где у меня были небольшие удачи и полуудачи, инерция числить меня "вторым сортом" была так велика, что несколько удач не изменили отношения ко мне <...> Но во мне все эти годы жила вера, что я буду работать в полную силу, что я выйду из "второго сорта", — вспоминала артистка в мемуарах.

Возвращение на экраны

"Черная полоса" закончилась в 1970-е. Сама Людмила Гурченко считала знаковой картину Виктора Трегубовича "Старые стены", в которой ей досталась главная роль — карьеристки Анны Смирновой, зрелой и серьезной женщины, делающей выбор между работой и личным счастьем.

Людмила Гурченко в роли Анны Смирновой в фильме "Старые стены" © Николай Науменков/ ТАСС

Однако новую волну популярности актрисе все же принесли музыкальные фильмы, в которых Гурченко была неподражаема: "Соломенная шляпка" (1974) и "Небесные ласточки" (1976), режиссером обоих выступил Леонид Квинихидзе. Хитом стал и мюзикл "Мама" (1976), снятый СССР совместно с Румынией и Францией. В основе сценария лежала сказка "Волк и семеро козлят", Гурченко сыграла в картине маму-Козу. Правда, на съемках случился инцидент, который едва не поставил крест на ее карьере: клоун Олег Попов, игравший Медведя, во время сцены на катке врезался в актрису. "Я упала на коньки, сверху — 90 килограмм Попова, вместо ноги — 19 осколков. В больнице я услышала слово "ампутация". Я лежала и ждала, что со мной будет", — вспоминала актриса.

Врачи говорили об инвалидности, рекомендовали прервать съемки минимум на год, готовили к тому, что хромота останется навсегда. Но Гурченко вскоре вернулась на площадку — в гипсе, на костылях. Ее снимали только крупным планом и сидя, в танцевальных сценах ситуацию спасала дублерша.

В то же время режиссеры нового поколения увидели в Гурченко не просто певицу и танцовщицу, но драматическую актрису. В 1976-м вышел фильм Алексея Германа "Двадцать дней без войны" по повести Константина Симонова, где Гурченко сыграла костюмершу Нину, переживающую мимолетный роман с фронтовым корреспондентом (Юрий Никулин). В фильме Никиты Михалкова "Пять вечеров" (1978) она создала пронзительный образ Тамары, женщины, спустя много лет встретившей свою былую любовь. Благодаря Андрею Кончаловскому и роли Таисии в его фильме "Сибириада" (1978) актриса побывала на Каннском кинофестивале, где картина получила гран-при.

Расцвет драматической актрисы

"Она была первая наша звезда в западном смысле: идеальная форма, несмотря на полное презрение к диетам, плюс универсальный талант — петь, плясать, комедия, трагедия, — плюс работоспособность дикая, фанатическая", — говорил Эльдар Рязанов о Людмиле Гурченко. Он был тем, кто "открыл" звезду, но затем и сам стал считать, что она — актриса одной роли. Точнее, он рассматривал Гурченко и в "Гусарскую балладу", и в "Иронию судьбы", но не складывалось: в образе Шуры Азаровой актриса казалась неубедительной, а на роль Нади Шевелевой она пробовалась в паре с Андреем Мироновым, и оба кастинг завалили из-за слишком сыгранного дуэта. "Перед камерой играли два комедийных "зубра", которые не могли соскочить с манеры и интонации "Соломенной шляпки", — вспоминал режиссер.

Тем не менее еще один счастливый билет Рязанов выдал Гурченко, утвердив ее в "Вокзал для двоих" (1982). Причем сценарий создавался специально под актрису — сильную женщину, разочарованную, многое пережившую, но не теряющую надежды, какой, по сути, была и ее героиня Вера. Роль официантки привокзального ресторана, влюбившейся в интеллигентного пианиста (Олег Басилашвили), стала для Гурченко триумфальной. Картина участвовала в Каннском кинофестивале и стала "лучшим фильмом года" по версии журнала "Советский экран", а сама Людмила Гурченко благодаря этой работе получила звание народной артистки СССР.

Людмила Гурченко в роли Веры и Олег Басилашвили в роли Рябинина в фильме "Вокзал для двоих" © В. Кречет/ ТАСС

Закрепила свой успех Гурченко образом "роковой женщины" Раисы Захаровны в комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби" (1984). Героиню могли сыграть Татьяна Доронина и Наталья Кустинская, но первая отказалась, а вторую забраковал худсовет. Сегодня без участия Гурченко эту картину сложно представить.

Людмила Гурченко прожила 75 лет. После выхода из тени она сыграла еще в десятках фильмов, активно снималась на телевидении и в клипах, записывала песни, пробовала себя в качестве режиссера и композитора. До последних дней она оставалась иконой стиля, примадонной, стремившейся к молодости и красоте.

В поисках любви

В личной жизни примером для Людмилы Гурченко были ее родители, которые вместе прожили всю жизнь. Тем не менее, будучи натурой артистичной и требовательной, актриса быстро разочаровывалась в партнерах. Гурченко была замужем пять раз, еще один брак был гражданским.​

Ее первым мужем в 1953 году стал режиссер Василий Ордынский. Молодая актриса надеялась, что он поможет ей закрепиться в Москве и получить известность. Однако вскоре после того, как он не смог обеспечить ей роль в своем фильме, Гурченко подала на развод.​

В мемуарах Людмила писала, что мечтала о сыне, которого назвала бы Марком в честь отца. Однако второй брак — с грузинским сценаристом Борисом Андроникашвили — подарил Гурченко единственную дочь Марию (1959–2017). Несмотря на рождение ребенка, союз был недолгим — спустя два года актриса развелась с Андроникашвили из-за того, что он почти не уделял времени семье. Через пару лет артистка вновь вышла замуж — за актера Александра Фадеева, приемного сына автора романа "Молодая гвардия". По воспоминаниям современников, муж изменял Людмиле и тратил в ресторанах больше денег, чем зарабатывал. Позже актриса называла двухлетний брак с Фадеевым ошибкой. Четвертым избранником был певец Иосиф Кобзон, с ним Людмила Гурченко прожила четыре года. ​

Самым долгим стал союз с музыкантом Константином Купервейсом — почти 18 лет без штампа в паспорте. Он был ее аккомпаниатором, администратором, финансовым директором и секретарем. Когда Гурченко сломала ногу, он не отходил от нее ни на шаг. Но сумасшедший график актрисы и ее вспышки характера разрушили отношения. ​

Последним, шестым мужем стал продюсер Сергей Сенин, который был младше Гурченко на 25 лет. С ним она прожила до конца жизни.​​

