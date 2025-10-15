Статья

Звезды из народа: Румянцева, Гузеева, Лучко и другие актрисы, выросшие в деревнях и селах

15 октября отмечается Международный день сельских женщин. Рассказываем о шести известных актрисах, которые прошли через тернии к звездам

Они росли в простых семьях, учились в сельских школах, кто-то из них с детства мечтал о сцене, а кто-то даже не думал о славе и помогал родителям выжить в годы Великой Отечественной войны. Их корни дали им ту искренность, которая позднее покорила миллионы зрителей. Рассказываем, как крестьянская дочка Клара Лучко покорила Канны, "военный ребенок" Людмила Чурсина получила контракт в Голливуде, а выросшая в многодетной семье Нонна Мордюкова удостоилась того, что в честь нее назвали малую планету.

Надежда Румянцева

Надежда Румянцева родилась в 1930 году в деревне Потапово Смоленской области, а выросла в подмосковном поселке Жаворонки, куда переехала ее семья. Детство Румянцевой пришлось на годы Великой Отечественной войны. Отец, работавший до этого проводником, был тяжело ранен, мать-домохозяйка устроилась дежурной на станцию, и все хозяйственные заботы легли на Надежду. Девочка пыталась тоже найти подработку, но была такой хрупкой и худой, что ее никуда не принимали. Тогда она начала заниматься самодеятельностью — выступала с песнями, стихами и танцами перед солдатами в госпиталях. Румянцева не собиралась становиться профессиональной артисткой, но вступительные экзамены в театральный институт показались ей самыми легкими из возможных.

К моменту окончания ВГИКа в 1955 году Румянцева, обладавшая выраженным амплуа травести, уже была одной из ведущих актрис в Центральном детском театре. Однако вскоре она оттуда ушла — не хотела всю жизнь играть детей и подростков. Популярность ей принесли роли в комедиях "Девчата" (1961) и "Королева бензоколонки" (1962). За роль поварихи Тоси Кислицыной актриса получила приз на Международном кинофестивале в Аргентине — иностранные критики называли ее "Чарли Чаплином в юбке" и "русской Джульеттой Мазиной". Румянцева озвучила более 70 фильмов и мультфильмов: самый известный персонаж, которому она подарила свой голос, — Мартышка из "38 попугаев". В 1991 году Надежда Румянцева удостоилась звания народной артистки РСФСР.

Нонна Мордюкова

Нонна Мордюкова родилась в 1925 году в селе Константиновка (ныне — город в Донецкой области), а детство провела в селе Глафировка в Краснодарском крае. Ее отец был военным, мать работала председателем колхоза. Нонна была старшей из шести детей в семье. После окончания школы в 1945 году будущая актриса отправилась покорять Москву и с первой попытки поступила во ВГИК. Дебют в кино состоялся еще до окончания института и был судьбоносным: Мордюкова сыграла роль Ульяны Громовой в фильме "Молодая гвардия" (реж. Сергей Герасимов), получила Сталинскую премию I степени и всесоюзную известность.

Следующей яркой работой стала роль Стеши Ряшкиной в драме "Чужая родня" (1955, реж. Михаил Швейцер). Среди других знаковых образов — купчиха Белотелова в "Женитьбе Бальзаминова" (1964) и Доня Трубникова в "Председателе" (1964), Клавдия Вавилова в "Комиссаре" (1967) и управдом Варвара Сергеевна Плющ в "Бриллиантовой руке" (1968). Нонна Мордюкова удостоилась множества профессиональных и государственных наград, в 1974 году стала народной артисткой СССР, а 2005-м ее именем назвали малую планету Солнечной системы — астероид (4022) Нонна.

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева родилась в 1959 году в поселке Буртинском Оренбургской области, часть детства провела в селе Нежинка под Оренбургом. Ее мать работала учительницей истории, своего родного отца будущая звезда не знала. Гузеева с ранних лет мечтала стать актрисой и в 17 лет поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Лариса была своенравной и яркой девушкой — вызывающе одевалась, вела богемную жизнь, прогуливала пары, но неожиданно для всех, учась на последнем курсе, получила главную роль в "Жестоком романсе" (1984) Эльдара Рязанова. Картина была признана лучшим фильмом года по версии журнала "Советский экран", а образ Ларисы Огудаловой стал знаковым для артистки. Среди других картин с ее участием — "Секретный фарватер" (1986), "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается" (1986), "Море. Горы. Керамзит" (2014), "Теща" (2023). Новая волна популярности пришла к Ларисе Гузеевой благодаря телепередаче "Давай поженимся", которую она ведет с 2008 года, и активному присутствию звезды в соцсетях. В 1994 году Гузеева стала заслуженной артисткой Российской Федерации.

Клара Лучко

Клара Лучко родилась в 1925 году в селе Чутово Полтавской области. Ее родители были крестьянами — отец работал председателем совхоза, мать возглавляла колхоз, оба были образцовыми партийцами. В детстве Клара была замкнутой и неуверенной в себе — одноклассники дразнили ее Жирафой за высокий (170 см) рост и "нескладную" (стройную) фигуру. Кумиром Лучко была актриса Тамара Макарова — девушка втайне подражала ей. "Когда дома никого не было, я надевала мамины туфли на высоком каблуке, нагревала большой гвоздь на плите и пыталась сделать завивку как у Макаровой", — вспоминала Лучко. Однажды Клара Лучко прочитала в газете, что режиссер Сергей Герасимов (а по совместительству муж Тамары Макаровой) набирает актерский курс во ВГИКе, и она сразу же определилась с планами.

Учась во ВГИКе, Лучко играла Ульяну Громову в спектакле "Молодая гвардия", но в экранизации Герасимова эту роль у нее "увела" Нонна Мордюкова, а Кларе доверили лишь эпизод. От обиды девушка хотела бросить кино, но Иван Пырьев дал ей роль Даши Шелест в музыкальной комедии "Кубанские казаки" (1949). Эта работа принесла начинающей артистке Сталинскую премию и всесоюзную популярность. В 1950-е Клара Лучко стала актрисой первой величины — фильм "Большая семья" (реж. Иосиф Хейфиц) с ее участием получил приз на Каннском кинофестивале. Среди других известных работ в фильмографии — "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Цыган" (1980), "Мы, нижеподписавшиеся" (1980), "Карнавал" (1981), "Возвращение Будулая" (1986). Клара Лучко сыграла в 60 картинах и стала народной артисткой СССР в 1985 году.

Людмила Чурсина

Людмила Чурсина родилась в 1941 году в медсанбате под деревней Груздово (Псковская область), во время эвакуации ее матери из Великих Лук в Сталинабад. Отец Людмилы был военным, поэтому семья часто переезжала — будущая звезда успела пожить в Тбилиси и Батуми, на Камчатке и Чукотке. Окончив школу с золотой медалью в Великих Луках, Чурсина уехала в Москву, чтобы поступить в авиационный институт. Однако за компанию с подругой подала документы в Театральное училище им. Б. Щукина и покорила приемную комиссию.

Людмила Чурсина сыграла десятки ролей на сцене — в Театре Вахтангова, Ленинградском государственном академическом театре драмы им. А.С. Пушкина (ныне Александринский театр), Центральном академическом театре Российской армии. Дебютной работой в кино для Чурсиной стала мелодрама "Когда деревья были большими" (1961, реж. Лев Кулиджанов). Первая серьезная кинороль — Дарья в "Донской повести" (1964, реж. Владимир Фетин). Вскоре после выхода фильма Фетин и Чурсина поженились, их брак длился 17 лет, Людмила сыграла еще в трех картинах режиссера — "Виринея", "Любовь Яровая" и "Открытая книга" (во всех у нее были главные роли). Триумфальным для актрисы стал фильм "Журавушка" (1968, реж. Николай Москаленко): после премьеры за границей Чурсиной предложили трехгодичный контракт в Голливуде на участие в 15 картинах. Однако советские власти вынудили артистку отказаться. Среди других знаковых ролей Чурсиной — Анфиса в "Угрюм-реке" (1968) и Зося Ляховская в "Приваловских миллионах" (1972), обе ленты снял режиссер Ярополк Лапшин. В общей сложности актриса сыграла более чем в 100 фильмах и сериалах. Звание народной артистки СССР Людмила Чурсина получила в 1981 году.

Валентина Теличкина

Валентина Теличкина родилась в 1945 году в селе Красном Горьковской области (ныне Нижегородской), став седьмым ребенком в семье. Ее отец был известным мастером по изготовлению валенок, но в 1930-е его раскулачили и приговорили к расстрелу: дом у семьи отобрали, но смертную казнь удалось обжаловать благодаря помощи родственника-юриста. С раннего детства Валентина была артистичной, участвовала в самодеятельности, играла на гитаре. Окончив школу, она отправилась в Москву и поступила во ВГИК.

Дебютировала в кино Теличкина еще будучи второкурсницей — в фильме "Таежный десант" (1965, реж. Владимир Краснопольский и Валерий Усков). Известность ей принесла роль журналистки Вали Корольковой в фильме "Журналист" (1967) Сергея Герасимова. На счету актрисы — более 80 киноработ разных жанров. Она снималась в мелодраме Глеба Панфилова "Начало" и комедии Леонида Гайдая "Не может быть!", в драмах "Пять вечеров" Никиты Михалкова и "Большой" Валерия Тодоровского, в сериалах "Бригада" и "Есенин". За "создание образов современников в кино" Теличкина получила премию Ленинского комсомола (1976), а в 2009-м стала народной артисткой Российской Федерации.

