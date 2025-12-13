Статья

Едва не упустила путевку в жизнь: почему Людмила Сенчина отказывалась браться за "Золушку"

13 декабря народной артистке исполнилось бы 75 лет

Редакция сайта ТАСС

Людмила Сенчина © Юрий Белинский/ ТАСС

Людмилу Сенчину называли Золушкой советской эстрады, при этом исполнять шлягер, который впоследствии стал ее визитной карточкой, певица поначалу никак не хотела. Рассказываем о жизни и творчестве артистки, чьи песни до сих пор звучат, напоминая о чудесах, любви и нежности.

Хулахуп и мечты о платьях

Людмила Петровна Сенчина родилась в 1950 году в селе Кудрявцы (Николаевская область Украинской ССР). Ее мать Сара Алексеевна была учительницей, занималась огородом, много времени посвящала работе в колхозе. "Современные городские жители даже представить себе не могут, как после войны надрывались в колхозах", — вспоминала Людмила Сенчина. Дочку Сара родила прямо на печи, а роды принимал не акушер, а ветеринар. Отец будущей артистки — Петр Маркович — работал директором поселкового дома культуры. У него была необычная история — он вырос в таборе, был на одну половину цыган, а на вторую — молдаванин. "Фамилия Сенчин — молдавская, у нее нет мужского и женского рода. У меня в паспорте было написано "Людмила Сенчин". Когда снималась в фильме "Шельменко-денщик", Михаил Пуговкин, который играл главную роль, спрашивал: "А что это у нас за китаец, Сен-чин?" — рассказывала в интервью Людмила.

С 10 лет вместе с родителями Людмила Сенчина жила в городе Кривом Роге. В школьные годы она занималась самодеятельностью, о карьере артистки не задумывалась, но тщательно следила за собой. "Крутила хулахуп, пила витамины, делала маски для лица, грезила о платьях — воображала их в деталях <...> Могла увидеть в журнале красивую прическу и загореться сделать себе такую же: три часа отсидеть в очереди в парикмахерской, отдать все сэкономленные на завтраках деньги, чтобы дома походить оставшуюся часть дня с модной укладкой, а вечером помыть голову. Я существовала в своем мире, в своей маленькой коробочке и зачем-то лепила и лепила свой образ", — вспоминала о своей юности артистка.

Театр и первые роли

В 17 лет Людмила услышала по радио объявление о наборе в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова. В один момент она поняла, что хочет стать певицей. После окончания школы девушка уехала в Ленинград и поступила на отделение музыкальной комедии.

"Питер навсегда определил и решил мою судьбу. В том смысле, что искупал меня в море любви, меня, девчонку с Украины, плохо говорящую на русском языке. Питер! Спасибо за судьбу!" — говорила спустя годы артистка. Однако поначалу в Ленинграде ей было нелегко. Людмила тосковала по семье и по Кривому Рогу, никогда не высыпалась из-за того, что соседи по общежитию начинали играть на инструментах с раннего утра. Почти все время Людмила посвящала учебе, а в свободное время выступала с песнями на танцах в ДК офицеров и ДК моряков. Однажды студентку заметил руководитель Ленинградского концертного оркестра Анатолий Бадхен и взял на работу.

После окончания училища в 1970 году Сенчина устроилась в Театр музыкальной комедии. Ее звонкое сопрано и миловидная внешность обеспечили ей ведущие роли в опереттах. В то же время артистка дебютировала в кино — снялась в музыкальных комедиях "Волшебная сила" (1970), "Шельменко-денщик" (1971) и телефильме "После ярмарки" (1972). В Театре музыкальной комедии Людмила проработала пять лет — из-за разногласий с руководством она решила покинуть труппу и начать сольную карьеру на эстраде. Впрочем, к тому времени Сенчина уже успела заявить о себе.

Как появилась "Золушка"

"Золушка" — самая известная песня в репертуаре Людмилы Сенчиной. При этом она не создавалась для певицы специально, а появилась на свет благодаря случайности и изначально досталась другой артистке. История началась в 1969 году: композитор Игорь Цветков и актер Илья Резник, сочинявший стихи, придумывали песню для спектакля про Французскую революцию. Резник написал для нее стихотворение под шекспировским названием "Сон в летнюю ночь". А когда Цветков по телефону наиграл ему теперь уже знаменитый мотив "Та-ра-ра-рам", поэт заявил: "Игоряша, я в восторге, но это не "Сон в летнюю ночь", песня будет называться "Золушка".

Песню показали Анатолию Бадхену, чей оркестр на тот момент сотрудничал с Сенчиной. "Золушка" ему понравилась, но отдал петь ее он другой солистке — Таисии Калинченко. Впрочем, со временем композицию решили доверить и Сенчиной — то ли потому, что Калинченко ушла в декрет, то ли для того, чтобы артистки выступали с ней по очереди, здесь информация разнится.

Людмила поначалу была категорически против. Она хотела исполнять не детские песенки, а глубокие, драматические композиции, романсы. Однако Бадхен не сдавался — постоянно напевал при молодой артистке "та-ра-ра-рам", посылал ей открытки со строчками из песни. В итоге Сенчина сдалась и согласилась.

Слава обрушилась в 1971 году, после того как Людмила выступила на "Голубом огоньке". "Решила: ладно уж, спою вашу дурацкую "Золушку", только отстаньте! Вышла, чистенько спела… и там просто потолок рухнул! Бомба взорвалась! Все аплодировали как сумасшедшие, меня несколько раз вызывали на бис. Я даже не проснулась знаменитой — приехала на концерт подающей надежды певицей, а уехала звездой", — вспоминала Сенчина.

В 1970-е песня стала хитом — ее можно было услышать и в школах, и в домах, и на улицах. В 1973-м "Золушка" попала в число лауреатов "Песни года", причем на фестивале — по желанию композитора Цветкова — ее исполняла Таисия Калинченко. Сенчина сама в нескольких интервью признавалась, что ее конкурентке песня по образу подходила больше, однако в сознании зрителей "Золушка" все равно закрепилась за Людмилой. Со временем некогда ненавистная композиция стала, по словам певицы, ее "палочкой-выручалочкой". "Если где-то зал меня принимает чуть похуже, я добиваю публику этой песней", — рассказывала Сенчина.

Таисия Калинченко говорила так: "Конечно, мне было обидно, но никогда, нигде, ни единым словом я об этом не обмолвилась. А прошло время, и я поняла, как удачно получилось. Выиграла песня! Наверное, она и живет так долго потому, что пели ее и я, и Люся. Когда пришло время конкурса "Песня года-73", редакторы позвонили Цветкову и спросили, кого бы он из нас двоих хотел видеть в финале. Игорь назвал меня. И в финале пела я. Так что какие к Сенчиной могут быть претензии?"

Сенчину часто ассоциировали с Золушкой — золотистые волосы, красивое лицо, нежный голос, талант, который позволил ей выбраться из глубинки и стать звездой. При этом сама Людмила подчеркивала, что в жизни она не такая покорная и скромная, как героиня сказки, а верить только сценическому образу не стоит. "Не понимаю, почему нельзя быть волевым и страстным человеком и при этом нежной принцессой?! Никому не интересна инфантильная моль с золотыми кудрями. Сильная, решительная женщина, когда дело доходит до нежных чувств, может быть тоньше и лиричнее тех, кто выглядит как ангел. А у ангела может оказаться клубок змей за пазухой. Все относительно в этой жизни", — говорила артистка.

Взлет на эстраде и скандал в кино

С 1975 года Людмила Сенчина полностью посвятила себя концертной деятельности. Она выпустила дебютную пластинку, оставалась звездой Ленинградского государственного концертного оркестра под управлением Анатолия Бадхена, была солисткой "Ленконцерта". В 1979-м ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

Репертуар Сенчиной пополнялся хитами, среди них — песни "Лесной олень", "Камушки", "Полевые цветы", "Черемуха", "Любовь и разлука", романс "Белой акации гроздья душистые" из фильма "Дни Турбиных". В 1976–1985 годах Сенчина была одной из главных звезд советской эстрады, собирала большие концерты, регулярно выступала на фестивале "Песня года", выпускала сольные альбомы.

В 1978-м вышел советский вестерн "Вооружен и очень опасен", в котором Сенчина сыграла одну из главных ролей — певицу Жюли Прюдом. "Я туда попала как кур в ощип, потому что должна была сниматься Гурченко. Я никогда и не думала… Пошла с маленьким ребенком гулять, сижу в парке — скучаю… И вдруг, как в кино, подходят мужчины в черных плащах: "Мы из киностудии имени Горького". <...> Гурченко, мол, сломала ногу, и мы вас очень просим... И так вот — бум! — я попала в этот фильм. Даже не успела опомниться", — рассказывала Сенчина.

В фильме были откровенные сцены, в которых Людмила сыграла вместе с актером Леонидом Броневым. После премьеры на Сенчину посыпались упреки, и больше в художественном кино она не снималась. На ее концертной деятельности скандал не отразился — Сенчина гастролировала, выступала и выпускала диски на протяжении десятилетий, а в 2000-х стала героиней нескольких документальных фильмов. В 2002 году ей присвоили звание народной артистки России.

Любовь, браки и дружба с Тальковым

Личная жизнь Сенчиной была непростой. Первый муж Вячеслав Тимошин работал солистом Ленинградской оперетты. Он был старше Людмилы на 21 год. В 1973 году у них родился сын Вячеслав — единственный ребенок Сенчиной, но со временем брак распался (вместе супруги прожили 10 лет). Причиной разрыва стала влюбленность Людмилы в Иосифа Кобзона, но об этом романе певица позже пожалела: "Это разбило мне сердце. Как же я потом себя корила, что ушла от мужа, разрушила семью, лишила ребенка отца. Жаль, что не сумела побороть тогда своей страсти".

Второй муж Сенчиной — музыкант Стас Намин. Они были женаты в 1980–1990-х годах. В интервью артистка рассказывала, что причиной расставания стал вспыльчивый характер ее супруга.

Третий и последний муж — Владимир Андреев, который был концертным директором и продюсером Сенчиной. Они поженились в 1996 году и провели вместе более 20 лет — до самой смерти артистки в 2018 году. В интервью и Андреев, и Сенчина рассказывали, что у них были спокойные и теплые отношения.

Еще одной важной фигурой в жизни Людмилы Сенчиной был рок-музыкант Игорь Тальков. Они сблизились в 1980-х годах: многие приписывали артистам роман, но их связывала только дружба. "Мне было необходимо с ним разговаривать, дурачиться. Наверное, он был в меня какое-то время влюблен, но виду не подавал. Я с детства была одна, и Игорь стал моей первой и единственной близкой "подругой". Посмотреть со стороны — подозрительно: ну не бывает такой дружбы между взрослыми мужчиной и женщиной. Но к Игорю даже Стас Намин не ревновал, и это поражало: Стас был тот еще Отелло", — рассказывала в интервью Сенчина. Тальков был талантливым аранжировщиком, автором песен. Вместе они записали несколько интересных произведений — дуэт "Из твоего окна", "Бумажный самолетик", "Час до рассвета", "Все позабудь". Эти песни позволили Сенчиной раскрыть новые грани творчества.

Последние годы жизни Людмила Сенчина боролась с онкологией. Певица скончалась 25 января 2018 года в Санкт-Петербурге.

Дарья Шаталова​​​