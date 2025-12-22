Статья

Ужасы в кино и наяву. Как сложились судьба и карьера погибшего актера Джеймса Рэнсона

19 декабря в Лос-Анджелесе скончался американский актер Джеймс Рэнсон. По итогам расследования судебно-медицинская экспертиза выявила, что причиной смерти было самоубийство. Рассказываем о тяжелой судьбе и лучших ролях актера

Редакция сайта ТАСС

Джеймс Рэнсон © Larry Busacca/ Getty Images

В 2021 году Рэнсон публично признавался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Он сказал, что виновен в этом его бывший репетитор по математике. По словам Рэнсона, тот много раз совершал над ним акты насилия в течение полугода в 1992 году.

Как говорил актер, это привело к "стыду на всю жизнь" для него — действия репетитора подтолкнули Рэнсона к зависимостям. В 2006 году он с ними справился, но в полицию по факту насилия обратился только в марте 2020 года. Правоохранители сообщили, что в дальнейшем рассмотрении вопроса не заинтересованы. Прокуратура после полицейского расследования обвинений не выдвинула.

"Прослушка" (2003)

Его путь в кино начался в ранних 2000-х годах. Он привлек к себе внимание, сыграв несколько эпизодических ролей в сериалах "Закон и порядок" и "Третья смена". В 2003 году Рэнсона пригласили сыграть в "Прослушке" — культовой телевизионной полицейской драме от HBO, созданная журналистом Дэвидом Саймоном.

Актеру досталось роль Зигги Соботки во втором сезоне проекта — он появился во всех 12 эпизодах. Зигги — это один из самых противоречивых и трагических персонажей в сериале. Сын руководителя портового профсоюза, импульсивный, неуверенный в себе молодой человек, который вовлечен в мелкие махинации. История Зигги заканчивается трагически: в приступе ярости, пережив очередное унижение, он убивает своего партнера. Но он сдается полиции и добровольно садится в тюрьму.

"Поколение убийц" (2008)

После успеха в "Прослушке" Рэнсон продолжил сотрудничество с Саймоном и в 2008 году снялся в его мини-сериале про войну в Ираке "Поколение убийц". В нем Джеймс исполнил роль капрала Джоша Рэя Персона — несдержанного, наглого и саркастичного морского пехотинца. Его диалоги полны жесткого юмора и социальной критики. Он высмеивает все — от политики до культуры. При этом юмор и отношение к жизни Персона пропитаны боевым реализмом — Рэнсон сумел сделать персонажа комичным и глубоко человечным одновременно.

Сам Дэвид Саймон, плотно поработав с Джеймсом на двух проектах, назвал смерть актер ужасной. "На съемках он посвящал себя не только работе, но и товариществу, которое превращает просто хороший процесс в нечто похожее на семейные отношения", — дополнил он.

"Синистер" (2012–2015)

Параллельно со съемками в сериалах Рэнсон находил себя и в полном метре. В 2012 году он снялся в фильме ужасов "Синистер" Скотта Дерриксона, где сыграл роль помощника шерифа, который содействует автору криминальных бестселлеров расследовать ритуальные убийства. Фильм стал большим коммерческим успехом, собрав почти $88 млн при бюджете в $3 млн.

Рэнсон вернулся и в продолжении "Синистера" в 2015 году. В этой части помощник шерифа ушел из полиции и стал частным детективом — Джеймс в сиквеле выступил в качестве исполнителя главной роли. Фильм снова хорошо окупился, но в этот раз он не пришелся по нраву критикам.

"Оно-2" (2019)

Настоящее признание к Рэнсону пришло в 2019 году, когда он сыграл в продолжении экранизации романа Стивена Кинга "Оно". В нем Джеймс исполнил роль взрослого Эдди Каспбрака — хрупкого ипохондрика из членов Клуба неудачников, страдающего от властной матери и неуверенности в себе.

Критика назвала исполнение Рэнсона лучшим актерским перформансом в фильме, называя "секретным оружием" режиссера фильма Эдди Мускетти. Джеймс умело отразил юношеские страхи в образе взрослого мужчины. "Актерский состав этого фильма феноменален. Было легко определить, какого детского актера из первого фильма изображает каждый взрослый актер. <…> Шокирует, что они не были связаны с детьми из первой части", — писали критики.

"Черный телефон" (2022)

В 2021 году Рэнсон вернулся к сотрудничеству со Дерриксоном, снявшись в фильме ужасов "Черный телефон", где исполнил роль Макса Шоу — эксцентричного брата серийного убийцы Похитителя. "Он придает фильму немного легкомыслия, как это уже делал Рэнсон в "Синистере", но этот персонаж также привносит в образ злодея какой-то тонкий подтекст", — говорил режиссер. Последней ролью Рэнсона стало камео Макса в продолжении "Черного телефона".

Даниил Хмелевской