За сутки до концерта Долиной в Москве продали чуть больше половины билетов

Сотрудники концертной площадки отметили, что спрос на выступление артистки есть

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Чуть больше половины билетов раскуплено на сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который состоится 24 декабря в Москве. В этом убедился корреспондент ТАСС.

На концертной площадке, рассчитанной на 92 места, 45 из них остаются свободными. При этом сотрудники концертной площадки в разговоре с ТАСС отметили, что, тем не менее, спрос на концерт артистки есть.

Ранее на фоне событий вокруг сделки с недвижимостью Долиной, билеты на некоторые выступления артистки были возвращены. А концерт, который должен был пройти в Туле 4 января, отменили. До этого также стало известно, что на него более 300 мест из 724 не купили.