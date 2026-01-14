ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
МХТ им. Чехова отменит показ спектакля "Весы", где играл Золотовицкий

Артист умер утром 14 января
Редакция сайта ТАСС
13:18

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Показ постановки Евгения Гришковца "Весы", запланированный в МХТ им. Чехова на 16 января, будет отменен, сообщили в театре. В спектакле был задействован ректор Школы-студии МХАТ заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.

Золотовицкий умер утром 14 января. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Мастеру было 64 года.

"Уважаемые зрители! Спектакль "Весы", назначенный на 16 января на Малой сцене, отменяется. Стоимость билетов, приобретенных на сайте МХТ, будет автоматически возвращена на карты, с которых производилась оплата", - говорится в сообщении. 

