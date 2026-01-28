ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Булукова назвала присвоенное ей звание высокой оценкой труда своей команды

Генеральный директор МХАТ им. Горького отметила, что "это налагает еще большую ответственность и дает новые силы для дальнейшей работы"
17:06

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Генеральный директор МХАТ им. Горького Елена Булукова отметила большое значение присвоенного ей звания заслуженного деятеля искусств РФ. В беседе с ТАСС она назвала его высокой оценкой труда своей творческой команды.

"Только что узнала о присвоении мне почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Это огромная честь. Я воспринимаю это звание не только как личное признание: в первую очередь это высокая оценка труда моей команды, коллег, которые были со мной на всех этапах пути, моих учителей. Конечно, это налагает еще большую ответственность и дает новые силы для дальнейшей работы", - сказала собеседница агентства.

28 января президент РФ Владимир Путин присвоил Булуковой звание заслуженного деятеля искусств РФ: соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

РоссияБулукова, Елена Николаевна