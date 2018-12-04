Деятели культуры поддержали решение Минкультуры сменить руководство в МХАТ им. Горького

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Деятели культуры считают правильной смену руководства в Московском Художественном академическом театре имени М. Горького, где вместо народной артистки СССР, 85-летней Татьяны Дорониной художественным руководителем назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Слова деятелей культуры ТАСС привели в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Ранее Минкультуры сообщило, что Бояков назначен новым руководителем МХАТ имени Горького, Татьяна Доронина станет президентом театра. Заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, а заместителем худрука по литературной части назначен писатель и публицист Захар Прилепин.

"По-моему, это гениальное кадровое решение, - сказал ректор Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григорий Заславский. - Существование в центре Москвы площадки, последовательно и совершенно равнодушной ко времени, к публике - само по себе странно. А Бояков - выдающийся менеджер и человек театра, что важно - имеющий свой взгляд и на театр, и на мир, и на русский мир".

"На мой взгляд, свежая и новая кровь всегда нужна, - отметил, в свою очередь, народный артист России Константин Хабенский. - Тем более, эти три человека - не новички, а знающие, опытные люди. Я желаю им удачи и как можно быстрее обрести союзников в общем деле".

"При всем моем гигантском уважении к Татьяне Васильевне [Дорониной] я имел честь с ней неделю своей жизни репетировать, это было незабываемо, она талантище и гиперпрофенссионал невероятного уровня - я, честно говоря, это приветствую, - привели в пресс-службе слова художественного руководителя театра "Мастерская Петра Фоменко" Евгения Каменьковича. - Из всех троих я очень хорошо знаю Сергея Пускепалиса, поскольку он - четвертое поколение "фоменок". Твердо уверен, что он не пошел бы, если б у него была хоть минута сомнения".

Режиссер добавил, что Пускапалиса и Прилепина знает меньше. "Но мне кажется, что это очень положительное дело, - сказал Каменькович. - Они - три разных, но мощных "монстра", и мне кажется, если они сумеют найти применение всей актерской братии, освежить силы, то, по-моему, это очень, очень и очень важное и политически правильное событие".