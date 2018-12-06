Медведев рассказал, что старается быть в курсе книжных новинок

В интервью российским телеканалам премьер рассказал, что старается выкроить время для чтения художественной и научной литературы. "Я стараюсь читать некоторые научные работы и по экономике, и по праву, и художественные книги. Могу сказать, что я в последнее время обратил внимание на несколько наших новых авторов, ну для меня во всяком случае. Такая Гузель Яхина, которая написала несколько книжек. Последняя книга на меня произвела очень сильное впечатление, хотя и первая тоже была весьма и весьма ["Зулейха открывает глаза", - прим. ТАСС]", - сказал Медведев. По его оценке, эти книги написаны "хорошим литературным языком, там интересная фабула, это, действительно, литература".

"Премьер-министр России больше всего читает деловые бумаги, документы. Мне приносят, я не преувеличиваю, в день вот такая примерно гора, - показал премьер пачку высотой примерно в полметра. - Они меня пытают, но я, наверное, перестал бы развиваться как человек, если бы я не старался посмотреть и в других направлениях".

Российский премьер "просматривал" и последние книги Виктора Пелевина. В частности, он упомянул книгу "Виды на гору Фудзи". "Тоже достаточно любопытная литература, но, наверное, не для всех", - прокомментировал он. Медведев рассказал, что старается не обходить вниманием и иностранных авторов. "Я относительно недавно прочитал книжку китайского автора, который получил нобелевскую премию, Мо Янь, книга называется "Страна вина", - поделился впечатлениями глава кабинета министров. - Она такая философская и весьма интересная для того, чтобы ознакомиться с китайской культурой и с китайскими традициями чиновников, что на самом деле немаловажно".

Говоря о том, смотрит ли он сериалы и, в частности, следит ли за российскими теленовинками, премьер сообщил, что сериалы смотрит очень редко. "Но если вы имеете ввиду так называемый "Домашний арест" [российская телекомедия о чиновнике-взяточнике, приговоренном к домашнему аресту и таким образом вынужденном жить в маленькой коммунальной квартире], то я, действительно, пару серий этого сериала посмотрел, - сказал Медведев. - Это довольно забавно, некоторые персонажи вполне узнаваемы как типажи точно. В этом смысле это интересно, это наша жизнь и нам нужно всем обязательно с такими источниками культуры знакомиться".