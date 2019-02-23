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Минкультуры: пожар не повлияет на работу Московской консерватории

В министерстве сообщили, что отмен концертов не будет
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Пожар, произошедший в субботу утром в здании в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, не повлияет на работу учреждения, отмены запланированных концертов не будет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

"В здании, законсервированном под реконструкцию, случилось короткое замыкание. Пожар уже потушен. Инцидент не повлияет на работу консерватории. Отмены концертов не будет", - сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, возгорание произошло в пристройке на третьем этаже четырехэтажного административного здания в Среднем Кисловском переулке. К моменту прибытия пожарных на третьем этаже было открытое горение, шел густой черный дым. Возгорание ликвидировано.

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