Певица Maruv представит Украину на "Евровидении - 2019"

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Финал национального отбора для участия в "Евровидении - 2019", который состоялся в субботу в Киеве, выиграла певица Maruv. Она и ее кабаре-шоу будут представлять Украину на конкурсе в Израиле.

Победительница "Евровидения - 2016" украинская певица Джамала, которая находилась в жюри, отбирающем представителя страны на конкурсе, задала Maruv вопрос на тему политики. "Сегодня у меня меньше вопросов к вокалу, номер класс, песня класс. Но есть личный вопрос, который я не могу не задать, - сказала Джамала - Представь, ты уже в Тель-Авиве. Пресс-конференция. 2000 журналистов. И тебя спрашивают: "Крым - это Украина?". Конкурсантка ответила утвердительно.

Ранее участницы группы Anna Maria Анна и Мария Опанасюк публично отказались называть воссоединение Крыма с Россией "агрессией России". Девушки считают, что Украина "просто потеряла Крым". Их родители на данный момент проживают в Крыму. Мать - Лариса Опанасюк - занимает должность заместителя председателя Совета министров полуострова - руководителя аппарата Совета министров Крыма, а отец - Александр Опанасюк - до 2016 года работал судьей судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде Крыма. За это их украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данных.

Сестры Анна и Мария заявили, однако, что если бы стоял вопрос об участии в конкурсе и выборе родителей, они бы выбрали родителей.